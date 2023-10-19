快訊

YouTube針對「免費仔」再祭廣告新招 釣出一票人「繼續堅守免錢」

聯合國安理會要求以巴停火 美國1票否決批「未提以色列自衛權」

大埔案翻版？台積電放棄龍科設廠…徐世榮：政府先徵地再招商 公然搶劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橘子白白的都是發霉？ 農業部1張圖教分辨 1招避免腐敗

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
橘子上面有白白的，是不是發霉了，究竟還能不能吃？農業部用示意圖教民眾分辨橘子是不是發霉。圖／取自「農業部」官方臉書粉專
橘子上面有白白的，是不是發霉了，究竟還能不能吃？農業部用示意圖教民眾分辨橘子是不是發霉。圖／取自「農業部」官方臉書粉專

橘子上面有白白的，是不是發霉了，究竟還能不能吃？「農業部」官方臉書粉專用示意圖教民眾分辨橘子是不是發霉。無論何種顏色的黴菌，保險起見最好還是扔掉，不宜再吃下肚。

農業部PO出兩種橘子表皮白白色塊的對比照，左圖其實是茂谷柑果實上殘留白白樣態，是農民在防止果實曬傷用的碳酸鈣，一般農民在銷售前，都會進行清洗，將白粉末洗掉，只要將白色殘留物清洗乾淨，就可安心食用，不過，認明產銷履歷，就可以獲得一個安心食用的果品。

但右圖的橘子確實是果實已經發霉。橘子如何避免發霉？農業部說，橘子不需放冰箱，放在通風良好的地方即可。如果有一顆橘子出現損傷或發霉必須立刻處理，避免整袋橘子全部發霉加速腐敗。

橘子 農業部 農民

延伸閱讀

藍指畜產會買蛋不受監督 農業部：是以自有資金採購

小犬颱風「鹽塵害」災損重 謝衣鳯籲開放全品項救助

專案進口雞蛋預算爭議 畜產會：自有資金未規避採購法

農青新南向交流復辦 24青年將赴印尼與菲律賓

相關新聞

留意空汙 明天鋒面通過中北部降雨、東北季風接力雨區轉移

今天台灣周圍仍受高壓迴流偏東風環境影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，在偏東風的持續影響下，各地清晨低溫20-2...

被酸整形後變跩 志祺七七自曝「當24年肥宅」心路歷程

探討時事議題的百萬YouTuber「志祺七七」，日前出席YouTuber年度盛事「第5屆走鐘獎」，摘掉招牌眼鏡，消瘦又俊...

列車長遲到竟穿短褲上車執勤 台鐵：記過、調職懲處

台鐵一名高雄列車長18日於172次自強號執勤時穿著短褲，畫面被網友拍下po網，引發討論。據了解，該名列車長因遲到改自其他站點接替，不料竟是穿著短褲出現，讓民眾看傻了眼。台鐵局表示，雖緊急更換值乘車長，未影響列車發車，但該名車長已嚴重影響服勤形象，將予以記過處分並調整職務。

地震「黃金三角」3大錯誤假設 氣象署：防災3步驟才最可靠

至今仍很多人以為地震發生時要找出避難「黃金三角」，「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，「黃金三角」的理論是錯的，防災...

好消息！ 台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」即將上工

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」（Triton）9日升空，任務酬載啟動。「國家太空中心 TASA」臉書粉專表示，「獵風者」...

把握晴朗溫暖好天氣！ 周五變天 大雨又降溫

中央氣象署說，未來一周東北季風的增強減弱，對中南部影響較小，都是日夜溫差大的天氣型態，北台灣在影響期間整日較涼，時間是周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。