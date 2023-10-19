橘子白白的都是發霉？ 農業部1張圖教分辨 1招避免腐敗

橘子上面有白白的，是不是發霉了，究竟還能不能吃？「農業部」官方臉書粉專用示意圖教民眾分辨橘子是不是發霉。無論何種顏色的黴菌，保險起見最好還是扔掉，不宜再吃下肚。

農業部PO出兩種橘子表皮白白色塊的對比照，左圖其實是茂谷柑果實上殘留白白樣態，是農民在防止果實曬傷用的碳酸鈣，一般農民在銷售前，都會進行清洗，將白粉末洗掉，只要將白色殘留物清洗乾淨，就可安心食用，不過，認明產銷履歷，就可以獲得一個安心食用的果品。

但右圖的橘子確實是果實已經發霉。橘子如何避免發霉？農業部說，橘子不需放冰箱，放在通風良好的地方即可。如果有一顆橘子出現損傷或發霉必須立刻處理，避免整袋橘子全部發霉加速腐敗。