被酸整形後變跩 志祺七七自曝「當24年肥宅」心路歷程

探討時事議題的百萬YouTuber「志祺七七」，日前出席YouTuber年度盛事「第5屆走鐘獎」，摘掉招牌眼鏡，消瘦又俊逸外型，驚豔眾人，他也不諱言整形。對於近日被批評整形後態度很跩，他在IG發表1858字長文，自曝長期因外表自卑而貶低自己，力求改變的心路歷程。

有網友批評志祺七七整形後自我膨脹、態度很跩，以及花大錢「求這種表面真是膚淺噁心」。志祺七七透露，他從8歲、國小三年級的暑假暴飲暴食爆肥，當了24年肥宅。24年長期以來對於外貌不自信，「是深深刻在心底的，直到現在都是」。

他說，之所以駝背，因為他有畸胸疊加肥胖導致的女乳問題，過去為了閃躲同儕訕笑，導致駝背愈來愈嚴重，天氣再熱也會穿外套，就為了遮掩身材。甚至當初動念想要做YouTube頻道，還有朋友勸阻的理由是「你長太醜了」。

志祺七七說，24年來他對外貌沒自信，他實在很難因為一個手術、一次減肥還有幾張照片，就感到膨脹跟跩，伴隨更多的是強烈的自我懷疑跟慌張，還有對過去的自我懷疑。最近被稱讚，他反而心想，「哇我以前真的有那麼醜嗎」、「唉，我以前真的很爛吧⋯難怪怎樣怎樣⋯」，反而不知所措。

他說，因在分享的文字上採用正向跟積極的語氣，對於造成大眾誤會他變跩，要說聲抱歉，其實並沒有這樣的想法。沒有很驕傲，只是很開心他的投入有了回報。