聽新聞
test
0:00 / 0:00
被酸整形後變跩 志祺七七自曝「當24年肥宅」心路歷程
探討時事議題的百萬YouTuber「志祺七七」，日前出席YouTuber年度盛事「第5屆走鐘獎」，摘掉招牌眼鏡，消瘦又俊逸外型，驚豔眾人，他也不諱言整形。對於近日被批評整形後態度很跩，他在IG發表1858字長文，自曝長期因外表自卑而貶低自己，力求改變的心路歷程。
有網友批評志祺七七整形後自我膨脹、態度很跩，以及花大錢「求這種表面真是膚淺噁心」。志祺七七透露，他從8歲、國小三年級的暑假暴飲暴食爆肥，當了24年肥宅。24年長期以來對於外貌不自信，「是深深刻在心底的，直到現在都是」。
他說，之所以駝背，因為他有畸胸疊加肥胖導致的女乳問題，過去為了閃躲同儕訕笑，導致駝背愈來愈嚴重，天氣再熱也會穿外套，就為了遮掩身材。甚至當初動念想要做YouTube頻道，還有朋友勸阻的理由是「你長太醜了」。
志祺七七說，24年來他對外貌沒自信，他實在很難因為一個手術、一次減肥還有幾張照片，就感到膨脹跟跩，伴隨更多的是強烈的自我懷疑跟慌張，還有對過去的自我懷疑。最近被稱讚，他反而心想，「哇我以前真的有那麼醜嗎」、「唉，我以前真的很爛吧⋯難怪怎樣怎樣⋯」，反而不知所措。
他說，因在分享的文字上採用正向跟積極的語氣，對於造成大眾誤會他變跩，要說聲抱歉，其實並沒有這樣的想法。沒有很驕傲，只是很開心他的投入有了回報。
網友留言打氣，「你讓自己變成自己想要的樣子，付出的努力跟金錢，都不關別人的事」、「不要跟酸民道歉呀」、「加油！把自己變好是正確的」、「沒想到這都會被攻擊」、「無私分享志祺好棒」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言