健康你我他／醫幫忙保留子宮 高齡如願當媽媽

我要對台北秀傳醫院院長鄭丞傑醫師說：有你真好。我是一位有嚴重子宮肌瘤及肌腺症的人，我44歲結婚後，便陸續求診很多大型醫院的婦產科，得到的答案都是要我切除子宮，但因我想懷孕當媽媽，只能忍受嚴重經痛，直到我遇見鄭丞傑醫師。

原本只是想解決嚴重經痛問題，並想保留住子宮，鄭醫師當下問我，「為何想保留子宮？」我回說，「想懷孕當媽媽，但子宮狀況實在太差，我也知這不太可能。」鄭醫師卻說，「我不是他病人裡子宮狀況最嚴重的，經過手術後還是有可能懷孕。」刹那間，感覺人生突然出現一道希望之光，只有鄭丞傑醫師說我可以不用切除子宮，且還有機會懷孕。

經由鄭丞傑醫師手術後，我開始了不孕求子之路。這期間，我一度想放棄，畢竟這是一件不太可能的任務，成功機率非常低，但鄭醫師一直鼓勵要我不要放棄。於是我50歲（2021年）成功生下小天，52歲（2023年）生下小萌。

對於我這種超高齡且子宮有嚴重問題的人來說，要當媽媽是件不可能的事，但這樣的子宮，不僅生下了小天，還在二年後生下了小萌，要不是有鄭丞傑醫師的妙手回春及鼓勵，我想要當媽媽的夢是不可能實現的，所以，我要對鄭丞傑醫師說，有你真好！