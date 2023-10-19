聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／醫幫忙保留子宮 高齡如願當媽媽

聯合報／ 文／黃絜（中市西屯）
感謝鄭丞傑醫師的妙手回春及鼓勵，讓我圓了當媽媽的夢。圖／黃絜提供
感謝鄭丞傑醫師的妙手回春及鼓勵，讓我圓了當媽媽的夢。圖／黃絜提供

我要對台北秀傳醫院院長鄭丞傑醫師說：有你真好。我是一位有嚴重子宮肌瘤及肌腺症的人，我44歲結婚後，便陸續求診很多大型醫院的婦產科，得到的答案都是要我切除子宮，但因我想懷孕當媽媽，只能忍受嚴重經痛，直到我遇見鄭丞傑醫師。

原本只是想解決嚴重經痛問題，並想保留住子宮，鄭醫師當下問我，「為何想保留子宮？」我回說，「想懷孕當媽媽，但子宮狀況實在太差，我也知這不太可能。」鄭醫師卻說，「我不是他病人裡子宮狀況最嚴重的，經過手術後還是有可能懷孕。」刹那間，感覺人生突然出現一道希望之光，只有鄭丞傑醫師說我可以不用切除子宮，且還有機會懷孕。

經由鄭丞傑醫師手術後，我開始了不孕求子之路。這期間，我一度想放棄，畢竟這是一件不太可能的任務，成功機率非常低，但鄭醫師一直鼓勵要我不要放棄。於是我50歲（2021年）成功生下小天，52歲（2023年）生下小萌。

對於我這種超高齡且子宮有嚴重問題的人來說，要當媽媽是件不可能的事，但這樣的子宮，不僅生下了小天，還在二年後生下了小萌，要不是有鄭丞傑醫師的妙手回春及鼓勵，我想要當媽媽的夢是不可能實現的，所以，我要對鄭丞傑醫師說，有你真好！

子宮肌瘤 醫師

延伸閱讀

女房客懷孕5個月！房東賠錢硬趕人 超迷信理由曝光

摔下樓梯流產…監視器抓到婆婆「超瘋惡行」 人妻淚訴：這輩子無法再懷孕

台大醫院主管辦公室羞辱懷孕前女友 法官認極粗鄙判拘役59日

離婚後摘子宮！女星認和前夫「還睡一起」 親揭背後原因

相關新聞

去年登島250萬人次 小琉球海洋資源瀕枯竭

屏東小琉球憑藉得天獨厚的自然景觀與海洋生態，成為旅遊熱門景點，光去年就多達二五○萬人次登島，卻也讓當地面臨生態危機。綠色...

高端流感疫苗「躲打潮」真打不完？ 各廠牌接種率出爐

公費流感疫苗自今年10月2日開打，共有4種廠牌，由於先前高端新冠疫苗惹議，讓不少符合公費資格的民眾出現「躲打潮」。疾管署...

小琉球喘不過氣 盼推「責任旅遊」

屏東縣琉球鄉每逢連假幾乎萬人登島，生態、觀光與漁業衝突，成了難解習題。

把握明天好天氣！周五東北季風增強 北部降雨又轉涼

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，各地仍為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星陣雨。周五鋒面通過，東北季風增強，中部以北地...

最新路徑出爐！颱風「三巴」增強為輕颱 氣象署揭對台影響

熱帶性低氣壓三巴下午增強成為颱風。

列車長遲到竟穿短褲上車執勤 台鐵：記過、調職懲處

台鐵一名高雄列車長今於172次自強號執勤時穿著短褲，畫面被網友拍下po網，引發討論。據了解，該名列車長因遲到改自其他站點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。