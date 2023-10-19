空汙加重過敏氣喘、染新冠風險高
人需要呼吸才能活下去，一個人在平靜時平均每分鐘呼吸7-8公升空氣，運動時則高達40-50公升。空氣中若含有害物質，吸入時將造成肺部傷害。
研究發現，空氣中的懸浮微粒、二氧化氮和臭氧，會造成氣喘、慢性阻塞性肺病、肺部感染和肺癌等肺部傷害。常見的空氣汙染來源，包括交通工具廢氣、石化燃料燃燒、工業排放廢氣、稻草或垃圾燃燒、宮廟和餐廳排氣等。
氣喘是因為呼吸道吸入像塵埃、黴菌、花粉等過敏原所造成的疾病，會造成咳嗽、胸悶、呼吸困難、呼吸急促等症狀。空汙會損害呼吸道表皮並引起發炎，促使過敏性氣喘加劇；空氣品質不佳時，氣喘患者急性發作、急診就醫和住院的情況會增加，且空汙的影響可能持續2到4天。
慢性阻塞性肺病是一種長期呼吸道發炎，會造成咳嗽、咳痰、與呼吸困難等症狀，肺功能檢查會有吐氣氣流下降的情形。空汙會造成孩童肺部功能發育較差，也會加速成年後肺功能下降，當肺功能降到一個程度，就會造成呼吸困難。空氣品質不佳時，會增加這類病人急診就醫及住院、死亡風險。
空氣汙染會增加呼吸系統感染的風險，包括細菌性感染與病毒性感染。空汙使病原體更容易侵入和增生於體內，以新冠肺炎為例，許多研究發現，短期空汙暴露會增加新冠肺炎病毒感染風險，也增加新冠肺炎住院與死亡風險。
空氣汙染為肺癌的致癌物，特別是含有高溫或燃燒不完全產生的多環芳香烴化合物，可能造成基因突變，促進癌細胞的生成或增加其轉移能力。居住在高空氣汙染區的人，除了肺癌風險較高外，被診斷肺癌後的死亡風險也較高，手術後再次發病的風險也高。
空氣汙染還會造成氧化壓力與傷害。為了健康，建議先從對於抗氧化有幫助的生活習慣做起：
1.適度運動、均衡飲食、攝取適量蔬果。
2.避開空氣汙染源，如交通繁忙的大馬路，尤其不要在馬路旁運動，避免吸入更多汙染物，遠離馬路100公尺，空汙濃度可下降4至5倍，也要避免待在汙染源的下風區。
3.有肺病的人，可選擇一大早空氣較好時出門運動，戴口罩有助於減少較大顆粒性懸浮微粒空氣汙染物。
4.無論是否在運動，建議盡可能使用鼻子呼吸，相較張口呼吸可減少吸入約一半的懸浮微粒空氣汙染。
5.居家室內可使用含有高效能濾網（HEPA）的空氣清淨機來降低懸浮微粒空氣汙染物。
如果居住在空汙較嚴重的地方，本身又是呼吸道過敏、慢性肺部疾病、有家族遺傳相關病史的空汙敏感族群，可安排適當頻率的健康檢測，例如肺功能或低劑量胸部電腦斷層等，以早期診斷肺部疾病。
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