第33屆醫療奉獻獎／投入南投整形外科 陳恒常撫平受傷患者身心

曾任台北馬偕醫院總院主治醫師兼兩個醫療中心主任的陳恒常，風光行走台灣醫界和國際，卻在57歲那年轉身，放下馬偕長達29年的閃亮資歷，從大都會的醫學中心去了南投山城裡的埔里基督教醫院，成為南投地區僅有的專任重建整形外科醫師。

醫師世家 常到偏鄉義診

陳恒常出身嘉義朴子的醫師世家，父親陳天惠曾獲選第8屆醫療奉獻獎，所主持的陳外科診所，是朴子、布袋、東石、北港一帶醫術最好的。陳恒常在診所長大，「從小就站在椅子上看父親執刀。」四兄妹出入診間像走廚房，耳濡目染下，四兄妹全踏上從醫之路。

身為長子的陳恒常，原本想要承繼父親衣缽選擇一般外科，但考慮當時大規模醫療院所逐漸普及，地區性外科恐將式微，而且他愛創意思考，想更深入鑽研專門領域，最終選擇了整形外科。

高雄醫學大學時期，陳恒常專注於燒燙傷、顱顏畸形／骨折、慢性傷口及褥瘡等以重建整形為主的治療，也因宗教信仰，立志照顧弱勢族群，常利用寒暑假參加山地或外島的醫療隊，到各偏鄉地區義診。

1981年醫學系畢業後，陳恒常進入台北馬偕醫院，完成整形外科訓練，並赴美在紐約大學醫院顱顏中心進修，出任馬偕燒傷中心主任、國際醫療中心主任。他並參與推動創立我國兒童燙傷基金會，拍攝「沖脫泡蓋送」宣導影片，自費自假至海外義診，泰北部落、西非、中國雲南、四川都去過。

陳天惠(右)望著妻子懷中的陳恒常(左)，父子先後獲得醫療奉獻獎殊榮。圖／陳恒常提供

照護弱勢 投身山城服務

第33屆醫療奉獻獎 個人獎 記者賴香珊／攝影

台北馬偕在2000年由整形外科成立醫學美容中心，但陳恒常想起「到有需要的地方去」的習醫初心，2012年他投身南投山城。

「到埔里行醫是緣分。」陳恒常回憶當時埔基院長趙文崇將卸任，他在朴子長老教會的師母是埔里人，告知他埔基在徵院長，於是他投出履歷，從5名應徵者中脫穎而出。

南投因人口結構高齡化，整形外科常見的手術是皮瓣手術，多是為了治療臥床出現的褥瘡。對同行而言，健保給付不多，又缺挑戰性，做的意願不高，陳恒常卻樂此不疲，因為他只單純的「想幫忙」，希望能讓高齡病人活得更舒適且有尊嚴。

深耕偏鄉愈久就愈清楚城鄉差距、就醫不便等醫療困境。陳恒常記得有一對山地部落小兄弟先天顎裂，導致語言障礙，影響人際溝通，但南投沒有相關醫療設備，到外地就醫要4小時車程，家長因而放棄，沒讓孩子治療。

為了這對小兄弟，陳恒常專程去台北商借必要器械回埔里幫他們開刀，成功在偏鄉完成醫學中心也難得一見的顎裂及帆咽閉鎖不全手術，並在當地接受語言治療。

國際送愛 冒險赴烏克蘭

陳恒常也沒忘了國際醫療，除協助外國人在台就醫，更曾赴布吉納法索、泰國曼谷等地醫院建置醫療系統，今年甚至冒險遠赴烏克蘭，醫治在戰火中爆炸受傷的患者。

在國外面對重建整形需求時，陳恒常傾向不要全由他動手做，而是盡可能從教育著手，直接在當地教學，甚至協助當地醫師到台灣、美國等地受訓，讓醫療技術在當地扎根。

陳恒常對於整形手術有獨特的哲學。譬如整形外科過去的觀念，是補皮、縫合、皮瓣、顯微手術等由簡而繁的進行重建，但其實基本動作學精準後，在執刀上應該要有邏輯，不必複雜化，更要「以病人的利益為最大考量」，應以病人的需求及角度思考：做什麼對病人最好，有沒有能讓病人不用花大錢，又縮短不能工作、上學的時間，或縮短住院的時間，以及有利於往後治療或預後的作法。

陳恒常說，有人說整形外科是「拿刀的精神科」醫師。以前的整形外科沒有醫學美容這塊，現在「有市場也需要人才」，但不差他一個。他只想秉持初衷，專注在以重建整形為主的治療上，他想解決的不僅是患者外觀上的問題，更要治療患者受傷的心。