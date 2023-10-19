小琉球喘不過氣 盼推「責任旅遊」

屏東縣琉球鄉每逢連假幾乎萬人登島，生態、觀光與漁業衝突，成了難解習題。

小琉球自然人文生態觀光協會理事長陳玉文認為，觀光業者要負起責任遵守規範，不要因為管制就反對，這樣會滿盤皆輸，除了主管機關要負起管理責任，遊客也要自主意識，減少垃圾量，降低對環境的衝擊及影響。

小琉球生態豐富，海龜族群數量多，每年吸引數百萬遊客登島，卻也讓小琉球生態備受威脅，不僅綠色和平調查發現小琉球沿岸魚類資源幾乎枯竭，中山大學日前調查也發現，島上五處潮間帶因遊客踩踏，海洋生物明顯衰退。

琉球區漁會前總幹事蔡寶興說，琉球鄉面積僅六點八平方公里，離台灣本島僅廿分鐘船程，除颱風外，幾乎整年都可觀光，無法休養生息，這麼多人在島上造成環境壓力，自然影響資源，相關單位要提配套，才能永續。

屏東縣琉球觀光發展協會理事長許博翰說，業者也在調整步伐，不提供一次性盥洗用具，透過保育行動帶動地方意識。島上的民宿業者說，旅宿業者推動環保標章，希望遊客選擇友善環境旅店，成為有責任的旅遊。

屏東縣政府前年起著手復育珊瑚、硨磲貝，監測結果珊瑚平均存活率達八成，長硨磲貝及海葵復育存留率約百分之五，今年增加珊瑚復育點位、株數與新增復育馬尾藻（杉福、漁埕尾、龍蝦洞等潮間帶），硨磲貝改以籠具養殖復育，成效仍在監測中。縣府也規畫，明年四月起收保育費，每人六十元，配套細節仍在討論中。

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所指出，今年新增水質調查，了解小琉球汙染源分布，分析影響生物消長，研議改善水質政策，去年輔導成立琉球水產動植物繁殖保育區巡守隊，今年擴大至全島六個重點區域，持續投入生物資源調查、監測及復育工作，並視科學調查結果滾動調整。

屏東縣環保局表示，琉球興建四座聚落式汙水處理設施，淨化琉球鄉生活汙水，維護周邊海域水質及海洋生物多樣性。