去年完成萬例⋯長庚達文西手術量今年增34% 原因曝光

長庚醫療體系去年一月即完成第一萬例達文西手術，占全台16%，為單一醫療體系占比最高。林口長庚醫院副院長吳俊德表示，今年長庚醫療體系預估將完成2300例達文西手術，與2022年1600例相比，成長34%，原因包括手術設備增加、健保資格放寬。

吳俊德說，健保署今年新增17項達文西手術給付，民眾負擔減輕，接受達文西手術意願因此上升，預估手術檯數將有成長，所以今年9月長庚增加2部器材。去年一月，長庚醫療體系第一萬例達文西手術在土城長庚醫院完成。目前基隆、土城、林口、嘉義、高雄長庚共有10台達文西手術機器人，另有一台單孔達文西手數機台，可望透過單孔進行手術，目前正進行臨床試驗。

2006年，林囗長庚院區引進達文西機械手臂微創手術系統，開始執行達文西機械手臂輔助手術。吳俊德表示，起初由泌尿科單一專科執行手術，後擴展至其他專科，以泌尿科、婦產科最多，占7至8成，其次是一般外科、大腸直腸外科、胸腔外科、耳鼻喉科。

長庚醫療體系名譽主委陳昱瑞表示，長庚醫療體系目前進行多項單孔手術臨床試驗，希望帶動台灣醫界更多臨床研究，探索微創手術在各種醫學領域中的應用，為未來的醫療進步提供寶貴的數據支持。