老報紙變身熱賣文創商品！專訪「老派日曆」幕後推手孫志華

聯合線上執行長孫志華，自2019年與旗下報時光品牌推動文創商品「老派日曆」，連續六年於嘖嘖平台熱銷，募資金額超過千萬。

在這個人手一機的時代，傳統紙媒似乎正在悄悄消逝，但對許多人來說，收藏《聯合報》70年歷史報紙的「老派日曆」是一份重現懷舊歲月的珍寶、一本訴說台灣故事的特別日誌。

自2019年起，報時光經典老派日曆連續六年在嘖嘖平台熱銷，募資金額超過千萬，塵封多年的老報紙躍身成為熱門文創商品，精彩重現台灣舊時代的美好回憶。這項作品的幕後藏鏡人為聯合線上執行長孫志華，他不僅是該募資專案的推手，還是報時光品牌的堅定支持者。

《聯合報》於1951年創立，時間淬鍊累積大量新聞內容和珍貴照片，也一路見證台灣的發展歷程，孫志華提到，「報系一直致力發展有價值的IP商品(Intellectual Property)，希望將有文化底蘊的內容，用不同的形式呈現出來，老派日曆正是報系創新化的代表作品」。

老報紙也可以玩出新花樣！老派日曆收藏《聯合報》歷史新聞、廣告圖像等，以輕鬆趣味的方式重現舊時台灣文化。

自2019年推出第一本老派日曆，孫志華和報時光團隊著重在創新，每年不斷為讀者注入新創意，但始終堅持，以報紙深厚的文化底蘊，傳承台灣歷史故事。

今年，他們攜手歷史補教名師「呂捷」，推出最新2024老派日曆，從澎湖出發環島，帶你吃喝玩樂18個縣市的美食景點，深入探索台灣四百年的發展歷程。

自荷蘭人1624年來到台灣，2024這年將是「開台400年」！老派日》攜手歷史補教名師「呂捷」，用他幽默詼諧的口吻，輕鬆認識台灣四百年來的發展歷程。

讀者每日翻閱老派日曆，除了可看見往昔新聞報導，還有呂捷親筆撰寫的歷史小故事，順著台灣的開發由南向北，一日精煉300字全年超過92,000字滿滿知識含金量，無論自己享讀還是親朋好友甚至學生的素養養成教材，包括歷史故事、文化信仰、美食小吃到古蹟景點，在生活中學歷史就是這樣簡單！

原本顯得嚴肅乏味的報紙新聞，在日曆設計巧思下，變得富含知識趣味性，於產品問卷調查時就收到許多好評回饋，「今年增加歷史小故事和知識超喜歡」、「謝謝您們，為台灣400年設計如此有意義的老派日曆」、「很棒、可以讓自己更認識生長在這塊土地的故事」。

老派日曆精選超過 300 個老報紙版面，透過歷史新聞報導，精采回顧寶島的開發軌跡！

呂捷每日親筆撰寫歷史小故事，帶你從澎湖環島一圈，深入理解各個城市的民俗節慶、特色美食、古蹟景點等，帶給你吃喝玩樂的旅遊靈感！

除了紙本日曆求新求變，今年也首度推出電子版，讓捨不得撕日曆、想要投影在其他數位產品、想要永久保存的讀者，都能隨時隨地閱讀不受限！

老派日曆首度推出電子版，原本就是平板愛用者的孫志華也特別展示自己如何閱讀電子日曆。

2024老派日曆x呂捷於嘖嘖平台熱銷中，募資金額已突破400萬，近4000人贊助收藏，募資進入倒數階段，特別開放$150折扣，結帳輸入udn150即享有優惠，限時一周10/25到期，邀請您立即收藏，2024跟著呂捷離家吃走，用腳走台灣400年！

2024老派日曆x呂捷 立即收藏>> https://r.zecz.ec/KzHF