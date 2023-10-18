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新冠劇咳呼吸困難！她竟噴貓用氣喘藥物 結果讓人出乎意料

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「斑斑」是三種花色的米克斯短毛貓，今年7歲多，為氣喘病貓，主人必須常備動物氣喘藥物、吸藥輔助器。圖／李小姐提供
「斑斑」是三種花色的米克斯短毛貓，今年7歲多，為氣喘病貓，主人必須常備動物氣喘藥物、吸藥輔助器。圖／李小姐提供

咳、咳、頦，咳到難以入眠，咳到漏尿、了無生趣，50多歲李小姐最近飽受咳嗽之苦，近3個月來接連感冒、類流感、新冠，累積5、6次，最近新冠確診，咳嗽不止，半夜喘不過氣來，為求活命，竟噴了貓用氣喘藥物，不料，症狀竟立刻獲得緩解。

台大醫院感染科教授黃立民表示，最近「免疫負債」大爆發，不管是門診患者，或是周遭親友同事，出現感冒症狀的人顯著變多，進一步分析致病原，以新冠及流感為主，其中又以新冠確診者增加幅度最為明顯。

這一波新冠確診者主要症狀為咳嗽、流鼻水，黃立民指出，原本就有氣喘、鼻過敏等病史的民眾感染後症狀更為嚴重，務必立即就醫，緩解症狀。

李小姐說，「斑斑」是三種花色的米克斯短毛貓，今年7歲多，幾年前在中元節前夕，一直咳嗽，明顯呼吸困難，嚴重時必須張口呼吸，猛流口水。至動物醫院就醫時，獸醫開立動物氣喘用藥，配合寵物氣喘吸藥輔助器，以便順利投藥。

每到秋冬，「斑斑」就氣喘發作，相關藥物、吸藥輔助器，就成為寵物必備藥品。

最近幾個月，李小姐接連感冒、類流感，這次又確診新冠肺炎，連續咳了3個多月，因不停咳嗽，導致口乾，但喝水後，情況尷尬，常咳到漏尿，只要覺得喉嚨癢，就急忙往廁所跑。

上周一個夜裡，李小姐咳到呼吸困難，直覺快喘不過氣來，趕緊拿出貓咪氣喘藥物、吸藥輔助器，用力吸了幾口，不料，急喘、咳嗽等症狀頓時獲得舒緩。

以寵物氣喘用藥來緩解呼吸困難，黃立民認為，這具有一定風險，因為動物用藥的劑量較低，且易有雜質，不建議民眾使用。至於該個案於噴藥後，獲得緩解，原因應該在於劇烈咳嗽引發氣管緊縮，使用少劑量的擴張劑，確實可立即舒緩。

「斑斑」是三種花色的米克斯短毛貓，今年7歲多，為氣喘病貓，主人必須常備動物氣喘藥物、吸藥輔助器。圖／李小姐提供
「斑斑」是三種花色的米克斯短毛貓，今年7歲多，為氣喘病貓，主人必須常備動物氣喘藥物、吸藥輔助器。圖／李小姐提供
氣喘病貓的必備品為動物氣喘藥物、吸藥輔助器。圖／李小姐提供
氣喘病貓的必備品為動物氣喘藥物、吸藥輔助器。圖／李小姐提供

咳嗽 類流感 新冠肺炎 氣喘 貓咪 黃立民

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