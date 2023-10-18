全程需有鯨豚觀察員 海鼎2、3號風場環差通過環評大會

考量風機大型化趨勢，海鼎欲增加2號及3號風場的單機裝置容量、減少風機數量，因此提出環差，環境部召開環評大會，環境部環管署及海保署君認為，施工期間應全程安排鯨豚觀察員，彰化縣政府建議海域水質及底質監測點為增加潮間帶海纜鋪設範圍至少2處以上，本案通過環評大會。

海鼎2、3號風場位於彰化縣外海，2018年就通過環評，去年海鼎2號在第三階段區塊開發首輪選商中獲配600MW裝置容量，預計2026至2027年併網，海鼎3號預計今年參加能源局評選。本次變更，海鼎2、3號原規畫最大單機容量12MW的風機，將部分採用20MW的大型風機，總裝置容量維持不變，風機數量分別減為61座及60座。

海鼎今報告時表示，參採上次委員及機關的建議，除套筒式基礎外，也會納入環境友善技術的負壓式沉箱基礎，並新增減輕對策及管理計畫、優化環境監測計畫。

蠻野心足研究員施仲平指出，風扇大型化其實對鳥類有負面影響，但開發單位都沒明說；打樁支數雖有減少，但實際上時間卻拉長，對海域增加負面影響，卻沒看到相關補償措施，認為大型化沒有做好足夠的評估。此外，開發單位承諾地質允許將納入管架式負壓式沉箱，但環評階段就應清楚了解該地地質及施工作法，否則後續監督及執行恐有困難。

環管署表示，開發單位承諾會使用負壓式沉箱基礎，並安排至少安排1名鯨豚觀察員於施工船上觀察，但卻沒有說清楚，若發現有白海豚是否停工及相關配套措施；海鼎回應，沉箱工法噪音小，因此當初考量的不是噪音造成鯨豚影響，而是安排鯨豚觀察員在施工前前30分鐘確認有無鯨豚，沒有的話才開始施工。

環管署進一步說，開發單位沒說清楚是只有前30分鐘安排鯨豚觀察員，還是施工期間都有？海保署認為，施工期間應都配置觀察員；海鼎一開始回覆，認為施工後就不會有鯨豚闖入施工區，所以之後就不會監控，但接受機關建議，施工期間都會持續有鯨豚觀察員，若施工範圍發現有鯨豚的話，會等其離開再繼續施工。

經閉門會議後，環評大會要求確定文字及納入定稿，包含本案申請變更後，風機單機裝置容量為12至20MW，2號風場風機數量為36至61座、3號風場風機數量為36至60座；施工及營運期間環境監測計畫增加海域底質，施工前、施工期間及營運期間，海域水質及底質的監測點為增加潮間帶海纜鋪設範圍至少2處以上。

使用油品含硫量0.1％以下執行與查核方式；管架式負壓沉箱基礎施工期間，安排至少1名鯨豚觀察員於施工船上觀察，「並全程執行鯨豚觀察」，施工期間如於750公尺範圍內發現鯨豚出沒，即暫時停工，待鯨豚離開後才能復工。