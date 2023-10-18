小犬颱風摧殘毀蘭嶼近百房屋 展望會發起重建計畫

小犬颱風日前橫掃蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是台東氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三。台灣世界展望會指出，災後兩周，蘭嶼供電仍不穩定，居民望著半毀或全垮的房屋，艱辛的重建家園之路才要開始，為此，展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，募捐當地家庭提供必需的生活扶助及災後重建補助之需。

台灣世界展望會東區辦事處總督導曾幸錞曾在蘭嶼駐地服務8年，三天前才從救災現場返回台東，他說，每次颱風來襲或多或少都會影響蘭嶼，但這次小犬颱風造成的災害真的太大。展望會在蘭嶼服務49年，這次颱風過境後立即前往蘭嶼朗島村、椰油村訪視瞭解服務家庭房屋受損狀況，並運輸發電機、淨水系統及民生物資前往，解決斷電缺水問題，緩解民生急需，在地社工也協助打掃因連續降雨造成屋頂及天花板漏水，安慰居民們受災後衝擊的心。

展望會指出，世界展望會服務的155戶家庭中，近百戶房屋遭半毀或全毀，急需災害補助支持，有些地下屋舍屋頂被吹走，只能先拿帆布覆蓋，也有家庭牆壁倒塌全毀，只能暫住親友家。社工員的家也面臨斷水斷電，心繫救援工作擺第一位。

台灣世界展望會蘭嶼中心社工督導張宸綾說，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家電報銷，連帶影響居民日常生活，急需募集生活扶助金提供服務的200多位孩子穩定日常之需。

由於重建不易，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，針對受災家庭提供修建補助與生活扶助金，協助修建毀損房舍並維持基本生計，並添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，加強抵禦天災能力，災後創傷復原部分，也將規畫方案協助服務家庭及孩子重建身心生活，並強化復原力。

曾幸錞說，蘭嶼島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」展望會呼籲民眾透過展望會官網、momo購物網、LINE Pay愛心捐款、蝦皮公益捐款及街口支付愛心捐款，響應「蘭嶼小犬風災重建」，陪伴兒童及家庭走過災後心靈恢復之路，找回安全與盼望的家園。