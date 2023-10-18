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特定功效健康食品免動物試驗 食藥署預告修正草案

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林金富提醒，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用。記者鄒尚謙／攝影
林金富提醒，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用。記者鄒尚謙／攝影

台灣堪稱保健食品王國，每年創下破千億產值，但背後卻隱含許多動物試驗，屢遭動保團體抗議。食藥署今舉行記者會說明，已預告修正「健康食品之促進鐵可利用率保健功效評估方法」草案，刪除了動物實驗的評估必要，目前「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「牙齒保健」，加上最新公告的「促進鐵吸收」，已有4項健康食品毋須進行動物試驗。

目前國內健康食品保健功效項目包括，胃腸功能改善、調節血脂、護肝、骨質保健、免疫調節、輔助調整過敏體質、不易形成體脂肪、調節血糖、輔助調節血壓、抗疲勞、延緩衰老、促進鐵吸收及牙齒保健等13項。

食藥署副署長林金富表示，食藥署10月16日已預告修正「健康食品之促進鐵可利用率保健功效評估方法」草案，名稱修正為「健康食品之輔助調節血鐵保健功效評估方法」，重點為「修正評估方法名稱、刪除動物實驗、修訂受試對象條件、受試人數及安全性監測項目以及修訂數據統計分析方法與結果判定規範及保健功效宣稱」等4項。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，草案修正預告中刪除動物實驗，目前抗疲勞、輔助調節血壓，牙齒保健，以及10月16日預告修正的「促進鐵吸收」項目。

鄭維智說，受試對象從現行的65歲以下成年女性，修正至18歲至65歲女性，受試人數從每組至少20人，修正為每組不得少於30人，而保健功效宣稱可加入其他相近具科學依據詞句。

林金富提醒，健康食品本質仍屬食品，並沒有等同藥品的效果，亦無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。

「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「牙齒保健」，加上最新公告的「促進鐵吸收」，已有4項健康食品毋須進行動物試驗。圖／食藥署提供
「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「牙齒保健」，加上最新公告的「促進鐵吸收」，已有4項健康食品毋須進行動物試驗。圖／食藥署提供

食藥署 動保團體 保健食品

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