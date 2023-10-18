馬來西亞漸凍人協會參訪 稱台灣是漸凍人照顧的燈塔

馬來西亞漸凍人協會主席Benny Ng與理監事和工作人員組成的六人訪問團於十月十五日抵台，日前完成兩天參訪行程，Benny Ng表示：台灣的漸凍人協會是燈塔，台灣的經驗、知識與歷程值得學習，希望把台灣的典範做法帶回馬來西亞，嘉惠更多當地病友。

馬來西亞漸凍人協會此行就病友服務和組織營運，與台灣漸凍人協會交流，還參觀了專注於運動神經元疾病研究的中研院分子生物所陳俊安博士實驗室，並實地拜訪病友，了解重度漸凍病友的居家照顧與社會支持情況。Benny表示，台灣漸凍人協會為病友所做超出民間團體應盡的職責，足見台灣社會對於生命的尊重，人們的大愛與悲憫。

台灣漸凍人協會表示，漸凍症發病率約十萬分一，在台約有600多位患者，人數不多，但影響的家庭與人群卻非常龐大。身不能動，口不能言，頭腦清楚，感覺靈敏，是漸凍病友真實的生命寫照。「提升病友醫療照護、生活品質與生命尊嚴，增進社會大眾對運動神經元疾病之瞭解與關懷」是全世界漸凍人團體共同努力的目標。

陳俊安表示，「漸凍症是好發於中年以後的運動神經元疾病，絕大部分病友沒家族史， 但確切發病機制不明。如果沒有找到治療解方， 我們一半的人在80歲以後都逃不過神經退化性疾病的糾纏。」運動神經元疾病研究意義深遠，關係到全人類的健康與福祉。

漸凍人協會全名是中華民國運動神經元疾病病友協會，成立於1997年，以病友需求，串聯政府、醫院、專業及民間的資源與愛心，發展出完善的全人全程服務，並在台北、台中、高雄都設有服務據點，為當地病友提供及時、在地的服務。作為台灣唯一專門服務漸凍病友及家庭的非營利團體，漸凍人協會長期與國際接軌，不僅在國際上備受矚目，更在亞洲被譽為漸凍人照顧的標竿。因在國際上的卓越表現，2020年榮獲外交部NGO傑出貢獻獎表彰。

漸凍人協會理事長屈穎表示，協會自創立初即加入國際聯盟，在病友醫療與照顧上都採用國際先進標準，並在醫護專業人士與各界及病友共同努力下，成立初期即爭取FDA核准第一款延緩ALS退化的藥物Riluzole，納入健保給付；也促成亞洲第一個漸凍人專屬病房祈翔病房、推動華語語音保存和合成技術開發、台灣ALS基因研究、促成台北榮總成立亞洲最大的ALS跨專科整合照顧團隊等。