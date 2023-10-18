魚類資源枯竭、珊瑚生態衰退 小琉球觀光產業拉警報

屏東小琉球憑藉得天獨厚的自然景觀與海洋生態，成為旅遊熱門景點，2021年約200萬人次、2022年250萬人次登島，卻也讓當地面臨生態危機。綠色和平實地走訪並針對6個遊憩點進行海洋生態調查，發現小琉球沿岸魚類資源幾近枯竭、珊瑚生態衰退；學者建議應改善人為汙染破壞、設定海洋保護區。

綠色和平今舉辦「無魚海洋 枯竭觀光—小琉球海洋生態調查」記者會，指出觀光熱潮雖為小琉球帶來百萬遊客榮景，但當地海洋資源卻正瀕臨枯竭，若現況持續，小琉球珍貴海洋資產將消失殆盡，拉起觀光產業警報，呼籲加強珊瑚礁保育，且立法院應盡快送出「海洋保育法」草案。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳指出，今年8月綠色和平團隊實地進行海洋生態調查，採用「穿越線」法於水下10公尺執行定量觀察與底質監測，調查範圍包括山豬溝、杉福、肚仔坪、花瓶岩、龍蝦洞、蛤板灣6個遊憩地點。

調查結果顯示，小琉球沿岸的魚類密度極低，多處遊憩點每平方公尺內的魚連1隻都不到，比如龍蝦洞、蛤板灣每平方公尺分別僅有0.5與0.4隻魚，密度最高的肚仔坪每平方公尺也只有1.1隻魚；其中杉福、花瓶岩、龍蝦洞等遊憩點，魚類的單位面積個體數皆呈下滑趨勢，以花瓶岩變化幅度最大，由2010年的2.5隻滑落至今年的0.6隻。

鍾孟勳進一步說，在這6個調查點發現，花瓶岩珊瑚礁的覆蓋率狀態呈「失能」，肚仔坪、龍蝦洞、杉福、山豬溝皆為「衰退」，僅蛤板灣為穩定；且各樣點的珊瑚礁系統皆出現「優勢物種單一化」傾向；此外，杉福跟花瓶岩兩地的指標性物種數量就較2011年大幅滑落，分別從15.26% 與 26.48% 大幅降低為 .61% 與3.2 %。

國立海洋生物博物館研究員樊同雲說，珊瑚礁有建造陸地、保護海岸的功能，對於魚類、觀光資源非常重要；若覆蓋率少於10%達「失能」狀態，失去造礁的功能，沒有辦法孕育魚類。