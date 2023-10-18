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日月潭花火音樂會本周六絢麗登場 10/21下午16時起交管

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。圖／日管處提供
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。圖／日管處提供

日月潭花火音樂會《Gen.AI　綻燃．愛》10月21日作為首發，在樂興之時管絃樂團協同伴奏下，安排480秒的精彩的夜空煙火表演，日管處表示，針對當天擁擠的車流，水社中興停車場從下午16時開始，禁止2線道路邊停車，水社地區成為行人徒步區禁止車輛進入，開放4線道路邊停車外，白天時段建議遊客可搭乘遊湖巴士、遊艇及電動船遊玩日月潭地區，並於活動前搭乘活動接駁車至活動會場。

日月潭國家風景區指出，2023日月潭花火音樂嘉年華，今年活動slogan為「觸動X相遇･日月潭」，要讓日月潭的全方位美好，觸動每一位遊客的心，並以日月潭為舞台，融合音樂、舞蹈及煙火的音樂饗宴，讓民眾走出戶外，舉辦花火音樂饗宴及多元文化融合表演等精彩活動元素，讓民眾相遇日月潭，留下美好回憶。

由江靖波指揮率領的75人編制的樂興之時管弦樂團，10月21日周六晚間在台灣大哥大花火音樂會精彩演奏外，大約9時半隨著音樂會結束，將在水社頭水域施放480秒煙火。11月4日在伊達邵碼頭舉行「樂舞映明潭音樂會」首度邀請「原聲合唱團」唱出玉山下純淨天籟的歌聲，同時在伊達邵水域施放360秒煙火；11月19日則由NTSO臺灣管樂團，帶來一系列膾炙人口的經典曲目，當晚8時40分也施放360秒煙火。

日管處則表示，今年花火嘉年華搭乘台灣好行日月潭線及車埕線，是前來日月潭遊憩的最佳選擇，同時轉乘遊湖巴士也非常方便，除可以免去自行開車的辛勞，也不必煩惱停車的問題，各款式套票依不同組合內容，售價為820元至1130元不等，可供民眾依旅遊需求加以選購。

日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。圖／日管處提供
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。圖／日管處提供
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。記者黑中亮／攝影
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。記者黑中亮／攝影
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。圖／日管處提供
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。圖／日管處提供
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。記者黑中亮／攝影
日月潭花火音樂會本周六起將連續3周末夜晚，以各具特色的音樂會在水社、伊達邵碼頭登場。記者黑中亮／攝影

日月潭 音樂會 國家風景區 台灣好行

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