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獨／淨身出戶她再遇良人盼恢復生育力 婦產科醫學提案補助

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
婦產科醫學會已提案至衛福部國健署，希望能將輸卵管結紮重建手術納入政府政策給付範籌。示意圖中女子與文中案例無關。記者吳慧芬／攝影
婦產科醫學會已提案至衛福部國健署，希望能將輸卵管結紮重建手術納入政府政策給付範籌。示意圖中女子與文中案例無關。記者吳慧芬／攝影

「淨身出戶的我，什麼都沒有，包括生育的能力。」阿香（化名）到高雄長庚醫院就醫，希望接通已結紮的輸卵管，離開前段婚姻的她，財產、孩子都歸前夫，如今再覓良緣，希望接通已結紮的輸卵管，醫師說，這樣案例時而可見，婦產科醫學會已提案，希望政府補助或給付這類婦女結紮重建的手術費。

婦產科醫學會學術委員會委員、高雄長庚醫院婦產科教授龔福財表示，國內生育力直直落，政府在2年前，補助不孕夫妻試管嬰兒費用，但對另一群也很想求子，曾做過輸卵管結紮婦女，卻不補助結紮重建手術費，似乎有刻意「懲罰女性前一次婚姻後遺症」與「漠視自然受孕的機會。」

龔福財表示，上述阿香5年前離婚，財產、孩子都歸前夫，近年結交一名對她很好的男友，男友告訴她，「有了孩子，我們就結婚」，但她不敢吐實的是自己的輸卵管，早就在前段婚姻被結紮了，「這是她的痛，不願向任何人，包括新男友提起的傷」，談起這段經歷，阿香數度淚灑診間。

龔福財表示，政府限有婚姻關係的夫妻，才可進行試管嬰兒術，對像阿香輸卵管已結紮、現無婚姻狀況的女性是不適用的，後來，阿香自費約10萬元，進行兩側輸卵管結紮重建術後，現等待自然受孕的機會。

龔福財表示，以37歲以下女性為例，輸卵管結紮後接通手術成功率約6成，比試管嬰兒成功率約52%高，費用也比試管嬰兒動輒十幾二十萬元來得便宜，政府在鼓吹提高生育率的同時，不該漠視這群很想生，在上次婚姻受創女性生育的權利。

龔福財解釋，輸卵管結紮接通手術可採腹腔鏡或達文西機器手臂手術，兩者都是微創手術，醫師在受術者肚子打二至五個小洞，即可伸入器械，進行輸卵管結紮後接通手術。

在龔福財提案下，婦產科醫學會已正式提出「輸卵管結紮重建手術納入政府政策給付」提案到衛福部國健署審議，希望有減輕這群生育年齡婦女的經濟負擔，最終促成政府給付或補助方案。

婦產科醫學會已提案衛福部國健署，希望能將輸卵管結紮重建手術納入政府政策給付範籌。示意圖中女子與文中案例無關。記者吳慧芬／攝影
婦產科醫學會已提案衛福部國健署，希望能將輸卵管結紮重建手術納入政府政策給付範籌。示意圖中女子與文中案例無關。記者吳慧芬／攝影
龔福財醫師指輸卵管結紮後接通手術，醫師只需在受術者腹腔打數個小洞，即可伸入器械進行手術。記者吳慧芬／攝影
龔福財醫師指輸卵管結紮後接通手術，醫師只需在受術者腹腔打數個小洞，即可伸入器械進行手術。記者吳慧芬／攝影
腹腔鏡影像中可看到受術者的輸卵管已被結紮（紅圈處）。龔福財醫師提供
腹腔鏡影像中可看到受術者的輸卵管已被結紮（紅圈處）。龔福財醫師提供

結紮 微創手術 試管嬰兒 婚姻 生育

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