限車不限船 日月潭空維區被批雙標

日月潭是國內知名觀光景點，當地環潭公路車流往來頻繁，日前被公告設置為空氣品質維護區，成為南投縣首處空維區。但民眾質疑，日月潭空維區僅管制路面上不合格的柴油車及燃油機車，卻未管制湖面上油臭味頻傳的柴油船，規範「鬧雙標」。

依公告，日月潭空維區禁止「出廠滿二年以上之柴油車，未取得稽查日（含）前一年內排煙檢測合格紀錄」、「出廠滿五年以上之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格」等進入環潭公路，但因日月潭是投縣首處空維區，不少當地居民不清楚規範，憂心每次行經就得停車受檢，更有民眾批評，空維區禁止不合格的柴油車及燃油機車，造成日月潭空汙的觀光柴油船卻未管制，規範雙重標準、抓小不抓大。

環境部大氣司長蔡孟裕說，柴油船其實也能納管，例如新北市今年三月新增畫設西濱海岸空維區，除針對全期別柴油大客貨車進行管制及檢測，也管制台北港進出船舶排煙。

有民眾建議日月潭空維區應比照台北港納入柴油船，蔡孟裕說，空維區管制措施由地方政府擬定，當時投縣府向環境部提報核定時，就未包括湖中船舶。

當地遊艇業者則憂心被納管會影響生計。日月潭遊艇公會理事長王英生說，目前對船艇排氣無相關檢驗機制，且觀光船艇噸位不比貨輪，發動時間也不像汽機車密集頻繁，對潭區空品影響有限；當地業者積極配合綠能政策，多數船家評估汰換或改建柴油船為電動船，粗估潭區現有百來艘船艇，其中約二成已是電動船。