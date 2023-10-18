第33屆醫療奉獻獎／奔波澎湖看診18年 蔡東翰堅持「醫師動 病人不動」

執業27年裡，高雄七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰有18年過著每周往返澎湖、台灣的日子。「醫師動、病人不動」是他不變的堅持，從軍醫畢業第一天起，就投入離島醫療，完成研究所學業後，開始在澎湖開設門診。退伍後，他在家鄉高雄落腳，仍堅持往返澎湖看診。

「對離島服務有熱忱，必須回溯到在小金門黃厝醫院服務的那段時間。」蔡東翰說，從國防醫學院畢業剛拿到醫師執照，就被派駐到小金門衛生連轄下的黃厝醫院擔任院長，「此前都在台北讀書、受訓，不知道台灣竟有一個地方醫療資源如此貧瘠。」

派駐小金門 受克難診間衝擊

醫療奉獻獎 個人獎 記者林琮恩╱攝影

在戰地前線，小金門醫院原設於坑道中，後來遷至一處報廢國小，即黃厝醫院。蔡東翰說，國小建物呈L型，醫院所需空間都由一間間小教室改造：一年一班是藥局，二班是診間、病房，此克難情景令蔡東翰大受衝擊。當時健保才剛開辦，他心想，「同樣繳交健保費，為何離島居民獲得的醫療與本島差異這麼大？」

蔡東翰因此決定，在小金門的時間，要全力改善當地的醫療窘境。小金門人口外流嚴重，留在島上的幾乎都是高齡長者，他們重視民間傳統，習慣「落葉歸根」，一定要在家中過世；當地肝癌盛行率高，罹癌到臨終前有一段時間要受疾病所苦。蔡東翰在當地展開長照服務、在宅醫療及臨終關懷，每6小時到患者家中為其打點滴、加藥、量血壓，讓患者身體症狀舒緩，能夠安然離世。

「在小金門服務，讓我知道行醫不必遠到非洲，台灣離島也值得我們奉獻心力。」蔡東翰表示，結束在小金門部隊服務後，他回到國防醫學院微生物免疫研究所進修，當時共同指導老師、現任花蓮慈濟醫院院長林欣榮，是神經外科、脊椎手術權威。蔡東翰碩士班畢業，至三總神經外科受訓六年。結訓後，他第一次踏上澎湖土地。

民國95年以前，澎湖醫療資源稀缺，但隨著觀光起飛，常有遊客因頭部或脊椎外傷急需手術救命，對神經外科醫師需求很大。澎湖縣政府因而與三總簽約，而完成受訓的蔡東翰於是成為派駐澎湖海軍醫院的神經外科醫師。

支援澎湖 改革微創手術流程

但後續出現狀況。蔡東翰回憶，受東北季風影響，飛往澎湖的班機常遇亂流，加上復興航空、中華航空接連在澎湖一帶發生空難，醫師們知道要支援澎湖門診時，常人心惶惶，蔡東翰的下一屆沒有學弟選擇神經外科，因此派駐一年期滿的蔡東翰自願支援每周一天的門診。沒想到，從此他在澎湖的門診，一開就是18年，更獲頒贈榮譽縣民證。

蔡東翰剛到澎湖，就做了一件基礎的變革。他把微創手術所需器械整理成「手術器材包」，並讓微創手術流程制式化，突破了第一刀難關，第二刀、第三刀相對容易，後進醫師要在澎湖動脊椎、腰椎微創手術，器械不必再東拼西湊，更有信心。

救回的志工 痊癒考上消防員

在澎湖服務期間，蔡東翰拯救過無數居民的生命。印象深刻的是，一位因救人而墜崖的消防志工郭文凱，他的腦部硬膜上出血，必須搶時間，及時取出腦內血塊，哪怕只是慢一分鐘，都可能讓患者變成植物人。蔡東翰即刻聯繫手術室準備，推至開刀房後，先為郭文凱理光頭髮，塗上消毒液，在頭顱開口讓血塊流出，確認得救了，才補上其他常規動作。

郭文凱痊癒後重考三次，終於考上消防員，目前在高雄任職。蔡東翰回憶，當時郭文凱的媽媽裝了一大袋自家種的花生當謝禮，「是我至今吃過最美味的花生。」

蔡東翰在澎湖18年，只有第一年是受指派，其餘17年都是自願為之，每周都搭機往返台澎二地。計程車司機成了老友，每周五一早就在機場等待，往醫院途中一家台式早餐店，則預備好他習慣的餐點，他下車取了再奔往醫院。

合作發明器材 讓手術更安全

軍醫退伍後，蔡東翰曾在嘉義陽明醫院執業一年。如今回到家鄉高雄七賢脊椎外科醫院任職，每周在澎湖的門診並沒有中斷，也持續精進手術技術，與學界合作發明3D列印的微創脊椎手術輔助器具等多項醫療器材，讓手術過程更安全可靠。在七賢脊椎外科執業期間，他至少開了500檯手術，他也是危險性低的「清醒腰椎手術」專家。

蔡東翰謙稱，「我不是做很偉大的事情，但願意堅持做、默默做。」每周一天到澎湖看診，是他持續貢獻醫療專業的方式，也是對自己行醫助人初衷不曾間斷的提醒。

如此忙碌的蔡東翰還寫書，出版四本神經相關衛教書籍，並在臉書成立「啄木鳥醫師」粉絲專頁，分享病患個案故事及衛教資訊。