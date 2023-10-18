人力荒、運量減 客運售票站部分退場

客運業缺工問題嚴重、運量難以提升，導致路線減班、停駛，部分國道客運售票場站更縮短營業時間或調整為招呼站。業者坦言，因班次、路線減少，在節省人力的情況下，勢必需調整場站營運模式。

國光客運近日公告，麟洛站十月起撤站，不再提供售票服務；桃園長庚轉運站本月十六日起因人力調整，售票服務時間從上午六點十五分至晚間九點四十五分，調整為上午十點至晚間八點。統聯客運早在七月就將仁德站改為招呼站。

國光客運表示，客運業普遍嚴重虧錢，多個站體都勉強營運，疫後有些站點的乘客仍少，例如以往有永達技術學院學生在麟洛站上下車，但學校於二○一四年停辦後，班次大幅減少；至於桃園長庚轉運站，行駛至新竹及台南路線的運量仍無起色，人力需求就沒這麼多。

首都客運表示，為節省人力，在宜蘭縣的五結、壯園及頭城等三個招呼站，都改採自動驗票機無人管理方式營運。統聯客運則說，營業站除調整人力外，還會以客況及場站成本為考量，例如屏東及員林站，近期就配合聯營班次調整營業時間。

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞建議，客運業除持續徵才，也需要調整運價，進而提高駕駛員薪資，並增加行銷駕駛工作，提升社會價值。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰於本報投書表示，建議政府應檢視真正有客運轉運功能的轉運站，透過業者聯營、轉運中心調度排班降低營運成本，並解決駕駛不足及工時受限問題，也從寬調整國道客運運價，從根本改善營運環境。

交通部公路局表示，場站營運調整與人力、行駛班次及售票自動化有關，加上不少民眾逐漸習慣使用自動售票機或網路定票，對於業者做出調整都予以尊重。至於國道客運運價調整方案，目前尚未收到中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會提報。