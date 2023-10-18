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陽光行動回響／大體老師荒 教部急查各校需求

聯合報／ 記者王慧瑛許維寧李文德王燕華／連線報導
台大醫學院教授李立仁（左二）、台大醫學院助理教授許書豪（左一）、輔大醫學系助理教授鍾敦輝（右一）拜訪新北市府副秘書長柯慶忠（右二），盼開拓無主承領遺體，提供教學使用。記者王慧瑛／攝影
台大醫學院教授李立仁（左二）、台大醫學院助理教授許書豪（左一）、輔大醫學系助理教授鍾敦輝（右一）拜訪新北市府副秘書長柯慶忠（右二），盼開拓無主承領遺體，提供教學使用。記者王慧瑛／攝影

北部8所醫學院解剖學課程面臨「大體老師荒」，教育部高教司昨緊急調查各醫科大體老師來源及需求，北區教學遺體聯絡中心昨天詢問電話接不完。教育部指出，各校每年可透過遺體中心捐贈分配，若數量不足，也可洽其他學校協助或對外勸募。

教育部統計，醫學院108學年用於解剖學遺體數為178具，109學年158具，至110學年只剩下146具。去年清華、中山、中興大學3校學士後醫首度招生，中山大學111學年用於教學遺體數為0，其他2校不滿10具；本學年清大有4具，中興、中山各3具。

教育部指出，遺體解剖由衛福部統一管理，教育部配合辦理，各醫學院校每年除透過遺體中心捐贈分配外，也有來自附設醫院或合作醫院捐贈；學校之間也多有交流，若數量不足，可洽其他學校協助，學校亦可對外勸募。

北部醫學院密度高，大體老師由北區教學遺體聯絡中心當窗口，負責收募及分配，成員包括台大、北醫、國防、陽明、長庚、輔大、馬偕、清大後醫8校，1年需80具遺體。但該中心統計，近年每年約收到600份捐贈同意書，現代人普遍高齡，簽署到捐贈有多年時間等待。

中南部醫學生少，大體老師供需尚能平衡，成大醫學院細胞生物與解剖學研究所長莫凡毅說，北區教學遺體捐贈聯絡中心和台北市有多年合作默契，也有機會開啟新北市無主遺體管道，可循此模式與中南部縣市政府洽談，有助於擴大教學遺體來源。

台大醫學系教授李立仁說，無主遺體承領前必須評估，能就近取得是較好方式，但仍相當感謝善意。新北市府副秘書長柯慶忠表示，將邀警政、民政及衛生等單位跨局處討論，借鏡北市經驗，修訂「新北市處理無名屍體辦法」，讓無主承領遺體使用在教學，解燃眉之急。

醫學院 教育部

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