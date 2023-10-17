去年感冒疫情反映在今年 醫：防感染用手揉鼻是大忌

天氣逐漸轉涼，溫度變化，讓感冒人數上升。中國醫藥大學兒童感染科主任黃高彬表示，因口罩令鬆綁，讓呼吸道感染疫情暴增，以呼吸道融合病毒為例，今年8月至9月案例數量，為6至7月的10倍。建議民眾養成戴口罩習慣，應避免以手碰觸鼻子，降低感染可能性。

「去年的呼吸道感染疫情，反映在今年夏季及秋季。」黃高彬說，今年4月中後口罩解禁，雖5月至6月時多數民眾仍自發配戴口罩，但7月至8月後戴口罩的人數下降，造成「盛行期往後延」，過往季節性感染高峰從冬季移至夏及秋季。

例如，呼吸道融合病毒的感染增加，也與盛行期延後有關，光是今年8月至9月確診的案例數，就是6月至7月的10倍左右，明顯增加。

至於流感病毒，黃高彬表示，流感普遍以A型為主，B型較為少見，但每年流行的病毒株還是有差異。如今年H1N1感染者較少，主要流行H3N2，若民眾沒有抗體或施打疫苗，又未適時配戴口罩預防飛沫傳染，就有可能感染。

黃高彬呼籲，民眾應採「降階式口罩戴法」，在密閉空間或人潮較多處自主戴上口罩，於戶外空氣流通或運動時再將口罩拿掉，避免病毒傳播。除了戴口罩外，也應勤洗手，因一不注意就手就往臉上摸，只要揉鼻子，就容易中標，因眼睛及口腔分別有淚液及唾液，但鼻子卻無特別保護。

黃高彬指出，相較於一般民眾，長期鼻子過敏者更容易感冒，因鼻過敏患者將增加手部觸摸鼻子的機率，若手不乾淨，就增加感染風險。