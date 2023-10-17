慈濟大學立典範不愁無語良師 首創模擬手術分享資源

北部8所醫學院因捐贈大體不足，後疫情時代「無語教師荒」更顯嚴重，醫學教育陷入困境。相較之下，位處花蓮的慈濟大學，早在30年前就開始鼓勵大體捐贈，更以一系列啟用感恩典禮、入殮送靈安奉追思儀式，感恩大體老師的付出，人文精神受到肯定，捐贈來源穩定，還有全台唯一的模擬手術，與各醫學會合作，大方將資源分享給全國各醫院的醫師、甚至消防單位參與。

慈濟大學表示，1994年成立醫學院時，台灣醫學系解剖課大體來源以死刑犯和路倒無名屍為主；因大體老師數量不足，隔年開始以證嚴法師提出的「生命只有使用權，沒有所有權」精神，鼓勵捐贈大體。

對於願意奉獻醫學教育的大體老師，慈濟大學展現人道關懷的精神，高度尊重，醫學系大三上學期上解剖課之前，舉行「啟用感恩典禮」，醫學生、實習醫師、臨床醫師除了學習解剖學和醫學知識技術外，課前透過家訪了解並分享大體老師的行誼，在慈濟大學網站上，就看得到這些珍貴紀錄。

一學期的解剖課程結束後，下學期舉行「入殮送靈安奉追思典禮」，由學生為老師縫合、著衣、入殮、送靈、火化及入龕等，感謝大體老師及其家屬大悲大捨的付出，近年還將部分骨灰安奉在校內大捨堂，讓家屬緬懷追思，每年教師節學生們獻上清茶、蘋果，感謝這些不一樣的老師的「身教」，為台灣醫學教育扎下堅實基礎。

也因外界看見慈濟大學對老師們的尊重，多年來已有4萬多人簽署志願捐贈同意書，實際捐出的超過1200人。每學期解剖課約需12名大體老師，師生配比約4到6人，加上後中醫系學生約7到9人。以目前冰存數量，大體解剖教學庫存量可到民國115年，相較北部醫學院平均14、15名學生共用一具大體，慈大醫學生幸福許多。