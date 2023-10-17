台灣設計展「圈內人」心測瘋傳 網站瀏覽破2億人次

2023台灣設計展10月6日至22日在新北登場，團隊為呼應今年「○起來」主題，參考MBTI的16型人格測驗推出「圈內人」線上心理測驗，截至12日網站在全球突破1340萬人次進站、瀏覽次數逾2億人次。

過去2022台灣文博會官方也以 MBTI 的 16 型人格測驗為根基，推出類似心理測驗「你是什麼形狀的人」，引發話題。這次推出圈內人測驗，新北文化局表示，是由台灣設計研究院行銷合作團隊「一途創意」企劃及執行，參考MBTI的16 型人格測驗，推出台灣設計展尋找你的「圈內人」，並加入新北各自然地理、文化產業等特色，設計12道題目，比如其中老人喝茶的題目就是與坪林茶業做結合，同時規劃英文版本，盼世界一起圈起來。

新北文化局統計，該心理測驗全球瘋傳至美國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等地，成為全台親朋好友間的話題與討論，由人與人的議題互動親近，不只帶動設計展官網瀏覽人次創新高超過600萬，且截至10月12日，台灣設計展超萌「圈內人」心理測驗網站（https://event.designexpo.org.tw）已突破1340萬人次進站，瀏覽次數更超過2億人次。