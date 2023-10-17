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台灣設計展「圈內人」心測瘋傳 網站瀏覽破2億人次

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2023台灣設計展參考MBTI的16型人格測驗推出「圈內人」線上心理測驗。圖／新北文化局提供
2023台灣設計展參考MBTI的16型人格測驗推出「圈內人」線上心理測驗。圖／新北文化局提供

2023台灣設計展10月6日至22日在新北登場，團隊為呼應今年「○起來」主題，參考MBTI的16型人格測驗推出「圈內人」線上心理測驗，截至12日網站在全球突破1340萬人次進站、瀏覽次數逾2億人次。

過去2022台灣文博會官方也以 MBTI 的 16 型人格測驗為根基，推出類似心理測驗「你是什麼形狀的人」，引發話題。這次推出圈內人測驗，新北文化局表示，是由台灣設計研究院行銷合作團隊「一途創意」企劃及執行，參考MBTI的16 型人格測驗，推出台灣設計展尋找你的「圈內人」，並加入新北各自然地理、文化產業等特色，設計12道題目，比如其中老人喝茶的題目就是與坪林茶業做結合，同時規劃英文版本，盼世界一起圈起來。

新北文化局統計，該心理測驗全球瘋傳至美國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等地，成為全台親朋好友間的話題與討論，由人與人的議題互動親近，不只帶動設計展官網瀏覽人次創新高超過600萬，且截至10月12日，台灣設計展超萌「圈內人」心理測驗網站（https://event.designexpo.org.tw）已突破1340萬人次進站，瀏覽次數更超過2億人次。

此外，台灣設計展期進入倒數最後一周，「主展區」橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊，內容從新北自然生態、產業轉型、多元族群、生活樣貌，回應新北環型的城市樣貌，民眾可把握機會觀賞。

2023台灣設計展參考MBTI的16型人格測驗推出「圈內人」線上心理測驗。圖／新北文化局提供
2023台灣設計展參考MBTI的16型人格測驗推出「圈內人」線上心理測驗。圖／新北文化局提供
「製造〇」《@®©》以銀色鋼板與塑膠浪板搭建如同工廠的展區。圖／新北文化局提供
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Life in Circle展間「爛泥發芽青」房間細節。圖／新北文化局提供
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