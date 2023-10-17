「既視感」頻繁恐是腦損傷 54歲男遊埃及後癲癇發作

明明沒見過的場景卻感到似曾相似，恐怕是「腦損傷」的徵兆。書田診所腦神經內科主任黃啟訓表示，有一名54歲個案，在出國旅遊時看到初訪的景點時不斷出現「似曾相似」的感受，過幾天又出現肢體抽搐等癲癇症狀，經檢查診斷後發現原來是「腦纖維化」病變所致。

新冠疫情過後國人開始頻繁出國旅遊，到國外觀覽新的景象，體驗不同文化，但明明是新事物卻頻繁出現「既視感（deja vu）」。黃啟訓表示，臨床曾遇到一名54歲男性個案，最近出國旅遊時，有幾次到達初次到訪的地點時卻出現一種對當地景物似曾相識的感覺，更開始懷疑自己是否「前世來過」。沒想到過幾天，出現「突然失神」等短暫的意識障礙，後續更出現一側肢體抽搐現象，因此前來就醫。

經安排腦波檢查發現右側大腦有異常放電現象，進一步核磁共振檢查，證實右側大腦顳葉有纖維化病變。黃啟訓說，診斷為「大腦顳葉癲癇發作」所致的「似曾相識感認知異常」，或稱為「既視感」。而經詢問病患於10多年前曾經「跌倒摔到頭」，可能為腦部纖維化病變的肇因，所幸經由抗癲癇藥物治療後，已不再出現癲癇抽搐及上述的「既視感」異常現象。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，既視感是一種「幻覺記憶」，產生這種現象的原因主要是由於大腦顳葉內部的海馬迴功能異常所致。大腦海馬迴的功能主要是負責處理人類的短期記憶，類似電腦的記憶體，可將收的訊息暫時儲存以便快速提取。當海馬迴功能異常時，大腦的記憶系統有可能會突然發生錯誤的訊息連結，因而對初次經歷的事件產生「似曾相識」的錯覺。

黃啟訓說，根據過去的一些問卷研究顯示，一般人約六成一生中至少有過一次這樣的經驗，人在極度疲勞、壓力過大，或是突然被過多不熟悉的事物圍繞的情況下，偶而也會產生極短暫的「既視感」現象，可能是當下大腦無法對突然接收到的訊息進行妥善處理，若出現不頻繁、時間不久的話並無大礙。