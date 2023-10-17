老人殺手威脅台灣更勝他國 醫師提醒更年期婦女最危險

明日10月18日為世界更年期日，台灣婦產科醫學會舉辦衛教記者會希望喚起大眾重視更年期婦女停經後的骨質疏鬆風險。婦產科醫學會常務理事蔡永杰表示，骨質疏鬆沒有明顯症狀，特別是亞洲骨質疏鬆比例高，我國更是排在亞洲第一，因此骨質疏鬆宛如「無形殺手」，應該及早預防。

我國即將在2025年邁入超高齡社會，屆時65歲以上人口將超過20%；國人平均壽命為79.84歲。衛福部國民健康署副署長魏璽倫說，女性現在平均餘命84.11歲，更年期平均年齡約50歲，因此女性人生有三分中的時間都要跟更年期相處，但是停經後卵巢退化，可能造成肥胖、腹部脂肪增加等心血管疾病危險因此，以及有骨質疏鬆的威脅。

「骨折雖不是致命疾病，但是會嚴重影響生活品質」，蔡永杰說，骨質疏鬆發生在亞洲的比例高，而且女生更是高達男性的兩倍。再者，台灣骨質疏鬆造成骨折的比例是亞洲第一，雖然目前尚未得知確切原因，但骨質疏鬆在我國的威脅不容小覷。老人髖部骨質死亡率更是高達14至35％，比癌症還高，堪稱老人殺手。

國際骨質疏鬆症基金會IOF估計，2025年每兩個骨質疏鬆性髖部骨折將發生在亞洲，台灣髖骨骨折率為亞洲第一。蔡永杰表示，民眾可以透過預防措施來預防骨質疏鬆，包含均衡飲食補充維他命D、適度運動（如步行、舞蹈、核心訓練）、危險因素預防、戒菸與限制酒精、定期檢查及諮詢。