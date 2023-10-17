吳德榮：明起「秋老虎」高溫35度低溫18以下 北台周五晚變天

在醫學院，有一群特別的師資用非常獨特的方式傳道、授業、解惑，他們給學生的，是貨真價實的「身教」，被稱為大體老師。清華大學去年成立學士後醫學系，當時校長賀陳弘看到大體老師荒困境，帶頭用行動支持，成為「編號0001」捐贈者，身體力行。賀陳弘說，簽了同意書就不能隨便糟蹋身體，既然要做教學用，就要盡可能維持完整正常。 賀陳弘指出，大體捐贈風氣難上升，是因為許多人不忍將親人遺體假手不認識的第三方處理，但其實醫學院解剖課對待大體老師是相當崇敬的…

2023-10-17 06:00