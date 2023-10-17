吳德榮：明起「秋老虎」高溫35度低溫18以下 北台周五晚變天
秋老虎要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起至周五為「秋老虎」型態，全台最高氣溫升至35度左右，清晨輻射冷卻、平地最低氣溫將降至18度以下，日夜溫差很大。
吳德榮指出，最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日中層雲從南海移入，中南部雲量稍多、有零星飄雨的機率，北部多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨，各地早晚偏涼。各地區氣溫：北部20至30度、中部20至31度、南部21至31度、東部19至29度。
至於明日至周五白天，中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為「秋老虎」型態，各地晴朗穩定，中午前後紫外線強、要防曬；陽光增溫、全台最高氣溫升至35度左右，清晨輻射冷卻、平地最低氣溫將降至18度以下，日夜溫差很大，應注意衣著調適。
「一場秋雨一場涼」。吳德榮指出， 最新模式模擬顯示，周五晚至下周日東北季風南下，北部、東半部轉有雨，北台氣溫降。下周一(23日)水氣減少、西半部晴時多雲，東半部有局部短暫雨的機率。
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