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天氣轉涼「暴咳」病患大增 醫曝三大因素夾擊不咳都難

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
醫師表示，秋冬季節，冷空氣容易刺激呼吸道，加上空汙及病毒活躍，三大因素交互夾擊、惡性循環，讓人不咳都難。圖／123RF
醫師表示，秋冬季節，冷空氣容易刺激呼吸道，加上空汙及病毒活躍，三大因素交互夾擊、惡性循環，讓人不咳都難。圖／123RF

天氣轉涼，四周咳嗽的人愈來愈多，一咳就停不了，陷入「暴咳」情形。醫師表示，秋冬季節，東北季風來襲，溫差急遽變化，冷空氣容易刺激呼吸道，加上空汙因素，進而引發鼻過敏、咳嗽等症狀。天氣轉冷後，流感病毒、新冠病毒、腺病毒活躍，感冒患者也不在少數，病毒侵犯呼吸道後，引起氣管、支氣管損傷，此三大因素交互影響、惡性循環，讓咳嗽症狀加劇，「一咳就停不下來」。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙說，秋冬季節，溫差急遽變化，鼻腔、氣管、支氣管常受到刺激，如鼻腔功能為吸入空氣、過濾雜質，此時容易出現鼻塞、流鼻水、鼻粘膜腫脹，甚至是鼻涕倒流，而造成咳嗽，呼吸道受到嚴重刺激時，還會引發胸悶、胸痛、呼吸喘。

另東北季風爲北部帶來境外汙染物質，中南部則因乾枯的河床揚起沙塵，在在形成空氣汙染，也會增加鼻子負擔，一旦鼻功能下降，呼吸道失去第一線保護，將使得氣管粘膜、支氣管出現問題，因此，年長者及有氣喘、肺阻塞疾病、支氣管擴張、細支氣管炎、鼻息肉、鼻過敏等病史者，面對秋冬冷空氣、空汙時，必須提高警覺。

咳嗽除受到溫差大、空汙因素影響外。台北馬偕醫院急診醫學部急診內科主任謝尚霖說，咳嗽咳不停的另一個原因，為天氣轉冷後，流感病毒、新冠病毒、腺病毒活躍，感冒患者不在少數，而病毒會侵犯氣管、支氣管，並造成損傷，如果再接觸冷空氣、空汙，將引起惡性循環，咳嗽症狀加劇，「一咳就停不下來」。

周百謙說，目前早晚溫差才慢慢開始，咳嗽的人卻已增加，避免咳嗽應做好三項措施：

第一、清晨、晚上外出時，應針對氣管、喉嚨加強保溫，建議戴口罩、穿高領衣物，避免吸入冷空氣及接觸空汙，最好讓鼻腔附近的溫度，保持接近體溫約攝氏37度。

第二、已有氣喘、肺阻塞疾病、支氣管擴張、細支氣管炎、鼻息肉、鼻過敏等病史者，特別是肺部疾病患者應按時服藥，降低咳嗽機會。

第三、當呼吸道受到冷空氣、空汙、病毒嚴重刺激、侵犯時，容易引發胸悶、胸痛、呼吸喘症狀，此時應盡速就醫。

咳嗽 支氣管 流感病毒

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