無語良師荒／法師遺愛 祖孫巧合 孫子讀慈大醫科

常喜法師是慈濟大學今年12名無語良師之一，常喜法師俗家名黃慈甫，她生前是慈濟志工，2012年丈夫洪朝銓成為慈大模擬手術的大體老師，2020年常喜法師也捐大體給慈大。按照使用進度，黃慈甫大體原本去年要排上，校方考量孫子洪君銘正就讀慈大醫科，解剖台上可能出現「祖孫重逢」，校方認為應該迴避，黃慈甫大體延到今年才啟用。

洪君銘正就讀慈濟醫學系4年級，小1歲胞弟洪璽喨是慈大護理系3年級，洪君銘在花蓮出生、高雄成長，和阿公阿嬤感情深厚。洪君銘說，阿嬤是虔誠慈濟人，和阿公很早就簽署大體捐贈同意書，他和父母也都簽署，一家三代都願意成為大體老師。

洪君銘說，他當年考取慈濟醫科第一時間，向病榻中阿嬤報喜訊，阿嬤眼神充滿欣慰，幾天後便離世，家人按照生前遺願捐大體給慈濟。按照防腐後排程，洪君銘原本會在去年解剖課遇到阿嬤，校方考量家屬心情決定迴避，黃慈甫大體延一年才用上。

大體老師能與學生相遇全靠緣分，經本人生前簽署、生後家人同意、遺體情況符合條件等關卡，洪君銘說，他不會將大體老師當教具，而是將大體老師視為醫學生涯最特別的指導者，大體老師將軀體交給懵懂初學的醫學生，讓我們有機會可以挫折、反省、進步。他對阿公阿嬤捐大體情操感到敬佩，也是習醫過程無比重要的養分。

慈大醫學系3年級學生詹元任表示，每畫下一刀總想著「老師會不會很痛」，非常敬佩老師願意捐出大體，真實人體和書本、模型看到的很不一樣，督促自己要以謹慎莊嚴態度上課。後中醫學系學生江宜臻表示，中醫有很多經絡，肉眼看不到，透過人體解剖再對照針炙穴位，學起來事半功倍。

慈濟推廣大體捐贈行之有年，來源始終穩定，原則上每4名醫學生共用一具大體老師，若加上學士後中醫學系學生，平均7至9名學生共用一具大體，授課品質相對好。