長榮航空遭控要空服員發「曖昧詩卡」 乘客多次搭訕以為愛情來了

長榮航空10月起在長程航線商務艙發放迎賓詩卡，桃園市空服員職業工會批評，詩卡字眼非但曖昧，還要空服員在詩卡署名，引起乘客誤會空服員有好感，表態想當朋友，造成工作困擾，決議發起「拒簽曖昧詩卡行動」，請長榮立即停止將空服員情感當作行銷手段，空服員執勤不代表該「出賣身為人類所具有的情和愛」，更籲提供機上wifi密碼，才是溫暖旅客內心、讓旅客連結地面所「愛的捷徑」。長榮表示，空服員可擇3款不同卡片，不一定要使用特定小卡。

桃園市空服員職業工會今天發布聲明指出，長榮航空邀請詩人林婉瑜合作，10月起在長程航線商務艙發放迎賓詩卡，要求空服員在詩卡上親自署名交給乘客，詩卡上甚至有「我心裡儲存你的影像檔已經舊了，需要更新，要取得你的最新畫面」，這類看似曖昧的文字，導致數次乘客誤以為空服員對其有好感，留下自己聯絡方式，表示想和空服員做朋友，屢造成空服員困擾。

桃園市空服員職業工會表示，長榮航空將空服員情感，作為低成本討好乘客籌碼，在機上營造曖昧氛圍當作行銷手段，非常不可取。空服員執勤保持良好禮儀，不代表就該「出賣身為人類所具有的情和愛」；和旅客「曖昧文字」連結，不該成為空服員工作內容；事實上相比詩卡，提供機上wifi密碼，才是真正溫暖旅客內心、讓旅客連結地面所「愛的捷徑」。

桃園市空服員職業工會強調，長榮航空長年不尊重基層、漠視性別平等，無論是孕轉地被迫減薪、女性空服員制服只限裙裝、請生理假影響考績等，以上針對女性的種種差別待遇，都是長榮航空屢屢踐踏性平價值證據。

桃園市空服員職業工會表示，決定發起長榮分會全體會員拒簽曖昧詩卡行動，請長榮航空立即停止將空服員的情感當作行銷手段，更應停止利用林婉瑜作品傷害職場女性情感。

長榮航空表示，為提升長程航線商務艙服務質感，增進「服務以人為本」的思考與素養，透過與詩人林婉瑜合作製作小卡片，用其所撰寫富有雋永與正能量的詩詞，並經美國著名漢學家、翻譯家陶忘機（John Balcom）將詩句翻譯成英文，於空服員向旅客問候時遞交，希望藉優美詩詞，向旅客表達歡迎搭乘之意。

長榮航空表示，該卡片共設計有三款，每首詩各有不同意境，可由空服員自行選擇任一張卡片簽名致贈專屬服務區域的旅客；此項服務獲得不少旅客好評，公司也希望旅客留下該小卡片做為書籤使用，為美好旅程留下回憶。歡迎外界對該項服務表達寶貴意見，有助於長榮航空持續提供更好的服務品質。