一周降雨熱區出爐 周五下半天起北台灣轉涼、雨區擴大

中央氣象署指出，東北季風消消長長，主宰未來一周天氣。明天氣穩定，周三至周四東北季風減弱，周五下半天起，北台灣轉涼，雨區擴大至桃園以北、東半部、北部山區，周日雨區縮減至基隆北海岸、東半部。到了周日至下周一，東北季風影響又減弱。

中央氣象署預報員官欣平說，明天各地多雲到晴為主，天氣穩定；中南部則受南海雲系影響，雲量較多，降雨不明顯，頂多偶爾飄雨。

周三至周四，東北季風減弱，僅東部、恆春半島少許降雨；其他地區多雲到晴，中南部山區午後零星降雨。

周五下半天起周六，東北季風轉強，雨區擴大迎風面地區，包括桃園以北、東半部及北部山區。到了周日至下周一，北台灣雨區則縮減至基隆北海岸、東半部。