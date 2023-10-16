避免骨鬆30歲是關鍵 國健署建議4大招存「骨本」

「骨質疏鬆症」是一種「無聲疾病」，骨骼會變薄、密度降低和失去強度，絕大多數民眾都並未注意到自己「骨質流失」的狀況，直到輕微跌倒或碰撞後才察覺。國健署長吳昭軍表示，保持好的「骨本」其實30歲相當關鍵，但多數民眾鈣攝取量皆未達到建議的1000毫克，建議依照「4大方式」一步一步儲存「骨本」。

「骨質疏鬆」防治絕不是等到年長才來做。吳昭君表示，人體骨骼在30歲以前達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨本（骨質密度）逐年減少。因此，預防骨鬆需從年輕開始做起，但國健署調查卻發現，19至64歲國人每日鈣攝取量不足，僅505至566毫克，甚至許多民眾根本未達建議攝取量1000毫克的一半。

國健署106至109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，50歲以上民眾骨質疏鬆的比例為8.1%，其中又以女性高於男性，女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。

吳昭軍指出，從年輕存「骨本」觀念很重要，鈣質是骨骼的主要成分，足夠的鈣質攝取，是骨質成長的重要關鍵，所以把握在30歲之前存好骨本，避免逐年骨質流失，造成健康與生命的危害。

骨質是由長時間累積的結果，關鍵在於日常習慣的養成。國健署也提出「4大儲存骨本」的方式：