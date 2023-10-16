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兩波東北季風亂天氣 周三至周五回溫像夏天 周末北台灣轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
兩波東北季風中間會有回溫現象，特別是周四這天，周三至周五北部地區溫度比其他天相對高一點，到了周六北台灣高溫會有明顯下降趨勢、整天偏涼。中南部都是日夜溫差很大的天氣型態。本報資料照片
兩波東北季風中間會有回溫現象，特別是周四這天，周三至周五北部地區溫度比其他天相對高一點，到了周六北台灣高溫會有明顯下降趨勢、整天偏涼。中南部都是日夜溫差很大的天氣型態。本報資料照片

未來一周天氣受到兩波東北季風影響，中央氣象署預報員官欣平說，主要對於北台灣氣溫略降比較有感覺，至於中南部感受上是日夜溫差大，今明兩天中南部水氣比較偏多，周五水氣稍微增加，周末關注北台灣天氣變化、稍微轉濕轉涼。

他說，中國大陸的高壓逐漸往東跟東南邊移動，今明兩天受到高壓推擠而來的東北季風影響，還有北邊的冷空氣。台灣南方海面有雲系發展，帶來的水氣順著風向稍微飄到中南部上空，因此中南部地區雲較多、偶爾飄雨。

官欣平表示，周三、周四東北季風減弱，天氣和水氣是本周相對之下較好的情況。周五之後下一波東北季風增強，後續周末北台灣的降溫會比較有感覺一點，同時也會有降雨現象發生。

未來一周天氣，官欣平說，主要降雨在東半部地區，周三、周四東半部地區降雨趨於緩和，中南部山區午後降雨，周五、周六桃園以北地區、東半部地區水氣增加比較明顯，會有偶爾下雨現象。

未來一周溫度方面，官欣平表示，低溫狀況一直很類似，兩波東北季風中間會有回溫現象，特別是周四這天，周三至周五北部地區溫度比其他天相對高一點，到了周六北台灣高溫會有明顯下降趨勢、整天偏涼。中南部都是日夜溫差很大的天氣型態。

至於是否會出現秋老虎，他表示，秋老虎是民間用法，一般發生在秋季初期；周三至周五東北季風減弱，高壓影響吹東風，比較偏暖的情況下，溫度有些回升，中南部溫度持續偏高，感受上會比較像夏天。

東北季風 秋老虎

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