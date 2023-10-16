快訊

華為新機7奈米製程突破美國封鎖 背後撐腰的是艾司摩爾

疑受以巴衝突影響 美房東軍刀狠桶巴裔6歲童26刀致死

高教龍頭也有招生危機？台大證實：15個寄存名額都在同一系

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣、普悠瑪號助高鐵疏運 王國材：沒有買錯車問題

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材說，太魯閣、普悠瑪號並未停止在東部運行，也沒有買錯車問題，純基於營運安排有所調整。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材說，太魯閣、普悠瑪號並未停止在東部運行，也沒有買錯車問題，純基於營運安排有所調整。記者周彥妤／攝影

疫後民眾搭乘大眾運輸習慣改變，台鐵去年起陸續把普悠瑪號太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號；昨也宣布重新檢討列車系統及班表，評估調整安排運能，包括東線中長途、西線中途、各都會區內短途輸運等。交通部長王國材說，太魯閣、普悠瑪號並未停止在東部運行，也沒有買錯車問題，純基於營運安排有所調整。

台鐵昨天指出，去年4月起陸續把普悠瑪號、太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號，把小編組的普悠瑪號用在南迴線、北迴線或西幹線直達車，也解決東部幹線一票難求問題。不過，普悠瑪號、太魯閣號並非全面退出東部幹線，僅班次減少，且「跨線」列車如彰化至台東的車次仍在，發揮台鐵往返東部不必轉乘的優勢；普悠瑪號與太魯閣號列車則於去年起，投入加開的西半部中長線直達車協助高鐵疏運。

王國材今天上午在立法院受訪表示，台鐵並未讓太魯閣、普悠馬號停止在東部運行，不過因原本掛8節車廂、載運客370多席，發現仍不足，而EMU3000型自強號可載538席，比原來多4成，純粹基於營運安排考慮，未來普悠瑪、太魯閣號仍會在台中往返花蓮，彰化往返台東，仍會跑東部。

王國材也說，「沒有買錯車的問題」，傾斜式列車考量是為讓速度加快，只是後來發現8節車廂、370多個位子不夠，造成車輛安排有點困擾，EMU3000型自強號可掛12節車廂，運量比原來多4成。

媒體問，有人認為EMU3000型座椅不好座？他則說，自己覺得很好坐，當時設計包括車廂安排等，經很多專家討論，若有人覺得座椅不好坐，他會再請台鐵局深入研究。

普悠瑪號 太魯閣

延伸閱讀

國慶焰火遭無人機亂入 王國材：違反禁航規定將開罰

易肇事路口愈改愈糟致行人地獄？ 王國材：過去片段改善、民意壓力

臺鐵票價要漲了？交長：由臺鐵公司董事會明年討論

國5替代道路確定了！ 台62線將延伸至宜蘭礁溪路段

相關新聞

日夜溫差大 周五下一波東北季風南下、水氣增多又降溫

今明兩天東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，迎風面東半部地區天氣多雲偶有零星飄雨機會，中部多雲到晴、陽光露臉的...

太魯閣、普悠瑪號助高鐵疏運 王國材：沒有買錯車問題

疫後民眾搭乘大眾運輸習慣改變，台鐵去年起陸續把普悠瑪號、太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號；昨也宣布重...

北美館男廁的小便斗保障隱私 網盛讚：人生看過最棒

劉姓網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張台北市立美術館的男廁照片，畫面中小便斗是獨立廁間，他稱讚「這是我人生看過最棒...

賴清德稱中捷改到有力人士家附近 王國材：交通部談專業

民進黨總統參選人賴清德昨說，自己在擔任行政院長時，核定了台中捷運藍線綜合規劃案，但可惜後來主政中市府的市長盧秀燕更改路線...

氣象署預期秋冬聖嬰持續發展 專家指對全球衝擊2關鍵不可不重視

NOAA分析的9月全球平均氣溫，持續大幅度破高溫紀錄。前中央氣象局長鄭明典昨指這種增溫很不尋常，認為一部分原因跟聖嬰現象...

我姓黃！Uber優步小黃號召「黃」姓用戶輸碼直送300元

歡慶Uber優步小黃於全台10城市上路，即日起推出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，號召全台三大姓氏之一、與優步小黃的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。