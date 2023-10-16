太魯閣、普悠瑪號助高鐵疏運 王國材：沒有買錯車問題

疫後民眾搭乘大眾運輸習慣改變，台鐵去年起陸續把普悠瑪號、太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號；昨也宣布重新檢討列車系統及班表，評估調整安排運能，包括東線中長途、西線中途、各都會區內短途輸運等。交通部長王國材說，太魯閣、普悠瑪號並未停止在東部運行，也沒有買錯車問題，純基於營運安排有所調整。

台鐵昨天指出，去年4月起陸續把普悠瑪號、太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號，把小編組的普悠瑪號用在南迴線、北迴線或西幹線直達車，也解決東部幹線一票難求問題。不過，普悠瑪號、太魯閣號並非全面退出東部幹線，僅班次減少，且「跨線」列車如彰化至台東的車次仍在，發揮台鐵往返東部不必轉乘的優勢；普悠瑪號與太魯閣號列車則於去年起，投入加開的西半部中長線直達車協助高鐵疏運。

王國材今天上午在立法院受訪表示，台鐵並未讓太魯閣、普悠馬號停止在東部運行，不過因原本掛8節車廂、載運客370多席，發現仍不足，而EMU3000型自強號可載538席，比原來多4成，純粹基於營運安排考慮，未來普悠瑪、太魯閣號仍會在台中往返花蓮，彰化往返台東，仍會跑東部。

王國材也說，「沒有買錯車的問題」，傾斜式列車考量是為讓速度加快，只是後來發現8節車廂、370多個位子不夠，造成車輛安排有點困擾，EMU3000型自強號可掛12節車廂，運量比原來多4成。

媒體問，有人認為EMU3000型座椅不好座？他則說，自己覺得很好坐，當時設計包括車廂安排等，經很多專家討論，若有人覺得座椅不好坐，他會再請台鐵局深入研究。