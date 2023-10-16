日夜溫差大 周五下一波東北季風南下、水氣增多又降溫

今明兩天東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元說，迎風面東半部地區天氣多雲偶有零星飄雨機會，中部多雲到晴、陽光露臉的機會比較多。

方俊元說，至於南部地區，因東北季風的冷空氣及南方北上的暖空氣交會，水氣含量比較多，天氣多雲時陰，偶有局部短暫雨的機會。中北部地區早晚氣溫較涼，需要留意日夜溫差變化明顯的情形。

他表示，周三、周四隨著北方冷高壓逐漸東移出海，台灣周圍環境逐漸轉偏東風影響，不過水氣偏少，只有在迎風面東半部地區雲量較多且偶有零星雨，其餘各地晴到多雲山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，氣溫會略回升1-2度左右，不過局部地區仍是可能有19-20度低溫出現的機會，要留意日夜溫差明顯的狀況。

方俊元說，周五到周日將會有下一波的東北季風南下，在其影響下，環境水氣有增多的趨勢，北部及東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。氣溫方面在高低溫都會再次下降1-2度，日夜溫差仍明顯，周末安排外出活動留意天氣資訊。