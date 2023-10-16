氣象署預期秋冬聖嬰持續發展 專家指對全球衝擊2關鍵不可不重視

NOAA分析的9月全球平均氣溫，持續大幅度破高溫紀錄。前中央氣象局長鄭明典昨指這種增溫很不尋常，認為一部分原因跟聖嬰現象有關。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，預期秋冬聖嬰持續發展。

中央氣象署說，熱帶海溫已有聖嬰及正相位印度洋偶極發展跡象。今年秋冬季以聖嬰發展的機率最高。預測在年底之前的Niño3.4為上升趨勢，最大距平超過1.5度，強度不弱；2024年之後逐漸下降。

中央氣象署分析類似年同期的海氣形態，台灣11月至隔年1月溫度可能偏暖；11月北部有局部少雨訊號，而12月東部及隔年1月西半部則有多雨訊號，但不確定性大。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今年有太多的異常了，尤其是溫度、海溫及南極海冰。從夏天以來，幾乎每一天的全球日均溫紀錄都在破新高溫，已經有超過1/3的每日溫度都是新高溫紀錄，連原來預測明年才會是聖嬰影響下的最高溫年，可望有機會在今年創下。

彭啟明說，根據目前可以使用的資料，未來兩三周內應該會確認聖嬰現象，而且可能是強聖嬰。台灣雖不是聖嬰現象衝擊很顯著的國家，但全球整個環境的變化，可能在冬天到明年春天的變化會相當的大，尤其糧食和物價指數上，不可以不重視這問題。