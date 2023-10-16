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台積電首辦旭日獎 陳玠安：網路時代更需要正道的評論

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台積電青年學生文學獎贈獎典禮，台積電文教基金會董事長曾繁城（二排左三）、聯合報社長游美月（二排中）與評審及得獎者合影。記者陳正興／攝影
台積電青年學生文學獎贈獎典禮，台積電文教基金會董事長曾繁城（二排左三）、聯合報社長游美月（二排中）與評審及得獎者合影。記者陳正興／攝影

台積電青年學生文學獎」是台灣專為青年學生量身訂作、獎金最豐厚的文學大賞。2003年首屆舉辦，今年邁入第廿屆。聯合報社長游美月表示，今年台積電文學獎除了例行獎項，還首創「旭日獎」，根據歷年得主出版的著作或曾發表的文章，評選小說、新詩、散文各組一名「旭日獎」，鼓勵仍在文學路上努力的創作者。此外也拍了「台積電青年作家群像」影片，希望吸引新世代的觀眾。

小說旭日獎頒給以「馴羊記」展露頭角的徐振輔。評審鍾文音認為，在這個時代，少有作家能像徐振輔走出宅世界、踏路遠方，「賦予文學更多的可能」。徐振輔回憶，十年前得獎時「都在翹課時寫作」，如今出了社會，提筆時仍能感受文學帶來的自由與叛逆、反抗權威和遺忘，「這是文學創作十年來依然讓我感到珍貴的地方。」

新詩旭日獎頒給莊子軒。評審須文蔚認為，莊子軒詩作延續古典傳統、又能展現敏銳而冷靜的社會觀察，「用自甘邊緣的聲音持續創作」，莊子軒則低調感謝評審的厚愛。

散文旭日獎頒給當年獲台積電學生文學獎書評獎的陳玠安。評審廖玉蕙認為陳玠安曾沉潛一段時間，再出發光芒燦爛，作品充滿音樂的節奏感，又擁有注視社會的力量。陳玠安致詞時感謝當年的書評獎，讓他有機會走入樂評、藝評的世界。他還要跟台積電請命，讓已經消失的書評獎「復活」。他表示，網路時代更需要「正道的評論」，讓青年朋友懂得鑑別作品的好壞。

台積電 青年 莊子

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