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預立醫療決定 諮詢費將納健保給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

四年前台灣制定亞洲第一部「病人自主權利法」（病主法），衛福部最新統計，迄今僅有六點二萬人簽署「預立醫療決定意願書」，三點九萬人願意安寧。為提高民眾意願，衛福部長薛瑞元昨公布三大措施，其中最快明年起，由健保支付每小時二千至三千多元諮詢費。

台灣安寧緩和醫學學會昨舉辦學術研討會，今年主題「營造多元公平及共融的安寧療護場域」。薛瑞元於研討會指出，安樂死議題對醫療人員是一項挑戰，因為違背醫師的救人信仰，而世界醫學協會（ＷＭＡ）也不贊成醫師從事安樂死，因此，有必要檢討現行安寧緩和醫療。

針對推廣安寧緩和醫療，衛福部研擬三個配套措施，薛瑞元表示，首先為提升從事居家安寧緩和醫療的健保給付，吸引更多醫事人員投入其中。

其次，目前民眾簽署「預立醫療決定意願書」、「安寧緩和醫療意願書」前，必須接受醫師及社工等專業諮詢，但諮詢費用每小時約兩千至三千多元，薛瑞元說，「這會是項阻礙」，目前規畫只要符合簽署資格者，將由健保給付諮詢費，如健保會共擬會議通過討論，預計明年有機會上路。

第三為安寧緩和醫療會納入長照體系，家庭醫師與照顧居家長者建立良好關係後，說服簽署預立醫療決定、安寧緩和醫療意願書。

近期許多末期病人家屬間流傳「斷食善終」，昨日研討會也關注此議題。花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉表示，曾收治七十多歲癌末女性，家屬採用「斷食善終」，但阿嬤很想吃東西，也有胃口，但家屬卻拒絕提供食物。

王英偉表示，該名癌友已在「善」的過程，但不懂為何現在就要「終」，進食是病人現在願望，就應該盡量滿足。「斷食善終」應在是病人合適狀況下，給予緩和善終的方式之一，但現在卻有許多家屬執意讓病人斷食，原因只是因為不想救了。

台灣安寧緩和護理學會理事長邱智鈴表示，臨終病人如果還能吃東西，應該要讓他吃，在臨終前，身體逐漸衰弱，「對吃東西的欲望，自然而然就會減少。」。要不要吃東西，應依循病人身體狀況、疾病病情，順其自然，而非刻意人為方式，不讓病人進食。

醫師 健保 薛瑞元

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