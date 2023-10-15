活體捐腎捐贈者要注意！ 醫揭慢性腎衰竭風險達6.63倍

台中榮總腎臟團隊在美國加州2023移植醫學年會中，發表重要研究， 台中榮總腎臟科醫師游棟閔收集1300活體腎臟移植捐贈者病例，分析發現捐贈手術後，慢性腎衰竭風險達6.63倍，高尿酸血症風險達到1.7倍，若捐腎前罹三高等共病，風險更高。

游棟閔建議，捐腎者雖剩下1顆腎臟，但已足夠人體使用，能負責尿酸代償80%，生活與一般人無異，但仍然要注意健康，並配合固定的回診追蹤腎功能，以及適當飲水，保護腎臟。

游棟閔說明，台中榮總腎臟團隊以健保資料庫追蹤2006年到2018年共1300例活體腎臟捐贈者10年的健康情形，發現術後發生慢性腎衰竭的風險達6.63倍、高尿酸血症的風險為1.7倍，主因是沒有良好的生活及飲食習慣，使尿酸提高，一旦出現痛風，又吃止痛藥，導致腎病變。

研究也發現，如捐贈腎臟捐贈前已罹三高，發生慢性腎衰竭的風險更高。其中，高血壓對日後發生慢性腎衰竭的風險達到3.9倍，高血脂高膽固醇的影響達到6.4倍，提醒腎臟捐贈者應好好照顧腎臟且更密切的追蹤。