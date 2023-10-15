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「沒有蜜蘋果這品種！」福壽山農場揭真相 網驚：長知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
「蜜蘋果」其實不是一種品種。圖擷自《福壽山農場FushoushanFarm》
「蜜蘋果」其實不是一種品種。圖擷自《福壽山農場FushoushanFarm》

蘋果擁有各種品種，但許多人不知道的是，其實沒有「蜜蘋果」這種品種。福壽山農場在粉專連發多篇文表示，蜜蘋果其實是「一種現象」，代表蘋果新鮮、甜度高、熟成快，且出現結蜜的地方並不是最甜的位置。貼文曝光後，網友也紛紛表示「長知識了」、「原來是這樣」。

福壽山農場發文指出，高山秋季的日夜溫差急遽，讓蘋果形成「生理障礙」的現象，一般通常發生在甜度高的晚生品種上，像是北斗、惠、富士等，近年因為極端氣候影響，部分早生品種像是津輕、王林也發現有結蜜情形。遊客購買後帶回平地，在溫暖的溫度下，結蜜情形會消退，會覺得蜜蘋果好吃就是因為結蜜情形發生在甜度高的品種、加上新鮮。

福壽山農場也表示，常有人說被山上果農騙了，明明買蜜蘋果，但每次吃味道都不一樣，「傻孩子，蜜蘋果是一種蘋果生理障礙的現象，好幾個品種的蘋果都會發生，但每個品種蘋果的風味、香氣、口感都不一樣，所以下次吃到好吃的蜜蘋果，記得問問店家是什麼品種的，下次再指定一樣的品種才會吃到一樣好吃的蘋果唷！」

此外，福壽山農場透露，蘋果結蜜的現象容易發生在甜度高（轉化糖不完全）與晚採收（氣溫變化大）的品種上，因此結蜜部位其實並不是最甜的位置，蜜腺旁完熟的果肉才是真正的又香又甜。福壽山農場提醒，若蘋果出現結蜜的狀況，代表該顆蘋果新鮮、甜度高且熟成快，一定要冰冷藏保存，否則在室溫下很快就會熟成鬆掉了。

福壽山農場 極端氣候

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