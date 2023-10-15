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日夜溫差大明天起更晴朗 周五又一波東北季風南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天中南部有陽光露臉，北部、東部及中南部山區有些降雨機會，不過影響都不是很大。本報資料照片
今天中南部有陽光露臉，北部、東部及中南部山區有些降雨機會，不過影響都不是很大。本報資料照片

今天東北季風將有些增強，不過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，並未挾帶太多的水氣，天氣型態仍是與昨天有些類似，僅在中層大氣有些雲層通過影響。中南部可能不如昨天晴朗，但有陽光露臉，僅北部、東部及中南部山區有些降雨機會，不過影響都不是很大。

他說，明天起至周二持續為東北季風影響，但隨著中層乾空氣移入，中南部會再更晴朗，迎風面的北部、東部降雨也會更為減少，各地氣溫逐日都不會有太顯著的變化。不過，夜晚清晨因為輻射冷卻，日夜溫差比較大，早出晚歸多帶件衣物。

林孝儒表示，而周三、周四東北季風減弱，轉為高壓迴流偏東至東南風的環境後，各地氣溫回升2-3度左右，各地天氣還算穩定，僅迎風面的東半部有些地形降雨影響，日夜溫差都還是大一些。

周五白天起將再度有一波東北季風慢慢南下，林孝儒表示，因此周五下半天到下周日北部及東半部將會轉為陰有短暫陣雨的天氣，要留意降雨影響；背風面的中南部仍舊影響偏小，以晴或多雲的天氣為主，僅午後山區有短暫陣雨，日夜溫差較大的天氣型態為主。

東北季風 天氣動態

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