蔡政府迫害豬農？ 農業部點名他：不實指控抹黑 欠我們一聲抱歉

針對東華大學前教授施正鋒13日在中天節目《廟口開講》表示，2020年蔡政府大量進口美國豬肉迫害台灣豬農，農業部昨天發新聞稿表示，施正鋒的不實指控不僅抹黑農業部，更嚴重傷害台灣豬農多年的努力與心血。

農業部說，施正鋒指2020年蔡政府忽然進口一堆美國豬肉，政府還補貼，是在逼台灣的豬農走上絕路。但依據海關進出口貿易統計資料顯示，2020年進口豬肉計6萬547公噸，是近7年進口數量最少的一年，且當年政府並沒有補助進口豬肉，甚至當年國內毛豬上市屠宰的數量達818萬4152頭，也是近7年來產量最高的一年，施正鋒的說法完全悖離事實。

1997年口蹄疫爆發時，全國撲殺385萬頭豬隻、豬價腰斬暴跌、整體產業經濟損失超過1700億元。農業部指出，歷經24年，終於成功撲滅口蹄疫成為非疫區，當大家對於台灣養豬產業充滿信心與期待時，施正鋒卻反過來說蔡政府迫害豬農，抹滅農業部與豬農的努力。

2018年中國大陸爆發非洲豬瘟，農業部表示，農業部和豬農將病毒圍堵於境外，豬農配合政府政策調整產業體質，台灣才能成為東亞目前唯二非洲豬瘟非疫國，讓台灣豬農免受巨大衝擊。

接著2021年起，農業部說，「養豬百億基金」投入4年128.3億元升級養豬產業，全台灣近3000場豬舍升級改建、8家屠宰場導入HACCP系統，今年台灣生鮮豬肉外銷到睽違30年的菲律賓市場，7月1日起啟動傳統豬瘟全面拔針，台灣即將告別自日治時期迄今超過70年的傳統豬瘟，可望在2025年成為全亞洲唯一同時沒有非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟的國家。

農業部說，這些成就是全體豬農與政府共同努力的成果，絕不容許少數人造謠抹黑予以抹滅，施正鋒實在欠農業部和豬農們一聲抱歉。

農業部表示，另外對於施正鋒所說政府對豬農查稅、查水表，減少黃豆、小麥、玉米的進口量，讓豬農養豬成本變高，甚至半夜讓調查局找豬農去問案、喝咖啡等情，更是子虛烏有，以大宗飼料原料玉米為例，2020年進口玉米451萬1300公噸，是近7年來第三高的數量，後續受俄烏戰爭影響飼料價格上漲，為減少豬農壓力，玉米等飼料原物料免徵進口營業稅到年底。政府更沒有對豬農查水表、讓調查局找豬農問案、喝咖啡等情事，施正鋒應停止不實言論。

農業部強調，尊重個人的言論自由，但是任何人的言論都應根據事實，對於特定人士的不實指控，甚至故意散布錯假訊息，不但有違法之虞，更予以譴責。