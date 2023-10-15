快訊

聯合報社論／藍白合能否達陣，取決下架民進黨的意志

境外空氣汙染抵達北部 天氣風險：影響至周二

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天東北季風稍稍增強，由於上游的風向是西北轉偏北風，比較容易帶下一些境外汙染，目前已經抵達北部，留意空氣品質變化。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」粉專
今天東北季風稍稍增強，由於上游的風向是西北轉偏北風，比較容易帶下一些境外汙染，目前已經抵達北部，留意空氣品質變化。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」粉專

留意空氣品質變化。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示， 今天東北季風稍稍增強，由於上游的風向是西北轉偏北風，比較容易帶下一些境外汙染，目前已經抵達北部。

天氣風險公司說，由監測資料來看，臭氧的比例較多，這次東北季風的風力不強，本波汙染影響可延續至周二，呼吸道敏感族群外出須留意空氣品質的狀況。

環境部提醒富貴角、台南地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風稍增強，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，西半部須留意午後光化作用致使臭氧濃度上升，中南部位於下風處，易累積汙染物；宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

東北季風 空氣品質

延伸閱讀

未來一周兩波東北季風接力 南北天氣大不同、低溫恐跌破20度

1張圖看近期天氣 東北季風影響、各地日夜溫差大

未來一周2波東北季風增強 北部、東半部降溫又有雨

晴朗好天氣到明天 周日起兩波東北季風接力、下周五最有感

相關新聞

醫院鬧藥師荒 年薪上調難留人

最近慈濟大學申請增設藥學系引發反彈，藥師發起抗議，擔心未來人力過剩，出現找不到工作的流浪藥師。統計顯示，台灣每一萬人有十...

工作量太大 藥師排輪班「4年沒休長假」

藥師人力不足，許多醫院領藥窗口大排長龍，藥師處理處方箋張數太多，也可能忙中有錯，影響病人安全。台北榮總藥學部主任張豫立表...

房價猛漲 旅宿住房率「回不去」

交通部觀光署統計，旅宿業房價持續上漲，今年上半年已超越疫情前的二○一九年同期水準，致使觀光旅館、一般旅館住用率，均較疫情...

東北風南下北部下探19度 吳德榮：秋老虎周三起影響3天

今天有一小股東北風南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，但水氣很少，北部、東...

民眾爆吃到苦味堅果餅乾狂吐 高市衛生局：稽查時未發現發霉產品

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示在好市多購買新改款的堅果餅乾，吃的時候感覺到極強烈苦味，...

生活美學／藝術評論家曾文泉 戰地藝術祭巡禮

接連拜訪兩個戰地藝術：南韓的非軍事區(DMZ) ，以及馬祖國際藝術島，迫於疫情，兩個藝術展覽都被往後推延，2022年才推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。