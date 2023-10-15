境外空氣汙染抵達北部 天氣風險：影響至周二

留意空氣品質變化。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示， 今天東北季風稍稍增強，由於上游的風向是西北轉偏北風，比較容易帶下一些境外汙染，目前已經抵達北部。

天氣風險公司說，由監測資料來看，臭氧的比例較多，這次東北季風的風力不強，本波汙染影響可延續至周二，呼吸道敏感族群外出須留意空氣品質的狀況。

環境部提醒富貴角、台南地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風稍增強，東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，西半部須留意午後光化作用致使臭氧濃度上升，中南部位於下風處，易累積汙染物；宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。