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烏芭蕾舞團 套票88折

聯合報／ 本報訊

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）明年一月來台，挑戰為期三周的北中高三地巡演，帶來浪漫派經典舞劇「吉賽兒」全本演出，雙人套票八八折優惠中。

「吉賽兒」是世界四大芭蕾舞劇目之一，以永恆的愛情、背叛、死亡和憐憫為主題，與舞者流離失所的生命經歷產生強烈共鳴。二○二四年一月六日至一月廿一日，舞團將在台北、高雄、台中帶來九場演出，購票請上udn售票網（https://bit.ly/3triPDD），或電洽02-2649-1688。

舞團 愛情

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