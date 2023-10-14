醫院藥師荒2／人力緊湊休假難 藥師嘆：已四年沒有休過長假

「我已經四年沒有休過長假了。」和信醫院藥劑科主任陳昭姿表示，從新冠疫情以來，醫療人員不敢休假，如今要排輪班的醫院每天只能讓一位藥師休假，若遇連假，藥師都要加班，基本上與連假無緣。

醫院藥師排班人力緊湊，陳昭姿表示，一個月四個周末，可能兩、三個周末藥師都要被迫加班，醫院廿四小時營業，不能一天沒有藥師，連吃飯的時間都只有半小時，基本上沒有連假，想要補休也找不到時間休，「休假成為特權」，無法想休就休，這樣的工作環境實在很難讓年輕藥師願意留在醫院服務。

藥師公會全聯會副秘書長邱建強表示，藥師執業環境多元，除了醫院，社區藥局、連鎖藥局、診所、藥廠等，待遇、福利可能都優於醫院，尤其醫院執業需要「輪班」，值大夜、小夜以及白天班，工作量明顯較高。

「醫院藥師一天要處理到八千張處方箋。」邱建強曾待在醫院服務，他說，醫學中心全院藥師大約二百名，但需要處理的處方箋總數約八千張，還要排輪班、門診、住院，還有很多行政工作。每天藥師處理處方箋就得花上泰半時間，一張處方箋經過層層把關，可能經手三至四名藥師，確認無誤後才能把藥品交到民眾手中。

台北榮民總醫院藥學部主任張豫立表示，藥師並非僅如民眾看到的在櫃檯發藥，醫院內部用藥安全，醫師開立處方箋系統，新藥不斷進來，都需要醫院藥師偕同建置。醫院藥師也是臨床團隊的一份子，跟著醫師看診，了解醫師處方思維，並從藥學觀點給予建議，做好病患用藥監測，確保用藥安全。

張豫立說，醫院藥師人力往往不足，經常從臨床把藥師抽回來，處理包藥、數藥等機械式工作，工作內容一旦沒有挑戰性，藥師很難願意留下，尤其藥學系已建立六年學制，學習了這麼久的專業，卻僅負責包藥，無法到臨床發揮所學，也相當浪費人才。

邱建強表示，醫院缺乏藥師，但許多藥師卻被門診處方箋綁住，其實門診調劑可以釋出社區藥局，尤其慢性病處方箋、連續處方箋等，民眾不一定都要到醫院回診拿藥，也減少醫院藥師負擔。

邱建強指出，為累積兩年的調劑經驗，每年都有七百至九百位畢業藥師進入醫院服務，但流動率也很高，即使增加藥學系學生，也無法解決醫院留不住年輕藥師的問題。若只是不斷從事機械性的包藥工作，很容易失去成就感，但醫院藥師人力不足，就無法讓更多藥師進入臨床發揮專業，最終人才都會流向社區、藥廠。