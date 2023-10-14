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帶97歲阿公趴趴走....孫女IG紀錄愛 獲全國家庭孝親表揚

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
家人帶王水金到桃園Xpark水族館。圖/王金水家庭提供
家人帶王水金到桃園Xpark水族館。圖/王金水家庭提供

高齡97歲的王水金初嚐「網紅」滋味，逢人便開心地說，很會畫畫的孫女在IG上紀錄他給全台灣人看，他不僅兒孫成群，更被兒孫的愛所包圍，王水金家族今獲弘道老人福利基金會「全國世代家庭孝親表揚」的瓦城孝親獎及溫暖貼心獎，家族總共34人出席，還特地包遊覽車北上，展現強大的家族凝聚力。

弘道老人福利基金會舉辦「全國世代家庭孝親表揚」，邁向第29個年頭，2017年起更與瓦城泰統基金會合作，每年表揚100戶孝親家庭，今舉行表揚典禮。

家住台中龍井的王水金，生了四個兒子、三個女兒，目前與小兒子同住，兒子們雖沒有全部同住一個屋簷下，卻一起分擔照顧老父親的責任。年紀70多歲的老大、老二、老三每天輪流從梧棲、清水騎車送上熱騰騰的三餐，17年來從未間斷，幾年前王水金跌倒受傷，兒子們更每晚輪流陪睡。

兩年前，王水金跌倒傷到腦，昏迷了五天，孫女王婷儀試圖喚醒阿公，承諾將來要帶阿公搭高鐵出去玩。後來王水金不但醒來，還生龍活虎，媳婦楊碧霜笑說，王水金記性好、胃口也好，一次可以吃兩、三碗飯，完全不受摔倒影響，連醫生都讚嘆他身體硬朗。

孫女依約在阿公康復後，開啟了帶阿公趴趴走的計畫，創造更多家族回憶。她說，帶長輩出門需要做足事前功課，查詢無障礙空間等資訊，也必須挑氣溫宜人的季節出門，免得老人家受累。他們曾帶王水金搭摩天輪、看水族館，有一次王水金看到彰化鹿港有人力三輪車，睡到半夜特地起身吩咐家人要帶他去搭三輪車，懷舊一番。

原本就在網路社群小有名氣的王婷儀，透過繪畫巧手分享家庭趣事，阿公王水金也成了她筆下主角之一，紀錄著與阿公的日常相處與出遊點滴，甚至有不少粉絲私訊向她請益帶長輩出門的遊程。「我現在很出名了！」王水金年過90多歲初嘗成為網紅的滋味，開心地逢人介紹。

王水金身邊總有兒孫圍繞，20個後輩一起用餐是家常便飯。今天的表揚典禮上，就有34名家族成員出席，還特地包遊覽車從台中北上，聲勢浩大。提起後輩們對他的愛，王水金滿足地說「大家都對他很好，都很孝順！」

「全國世代家庭孝親表揚」也將王水金家庭孝順的日常記錄成影片(影片連結網址：https://famon.page.link/576f)。

媳婦楊碧霜（左）與孫女王婷儀（右）帶著97歲的王水金趴趴走遊台灣，王婷儀更將與阿公相處的點滴畫為插畫，放上IG。記者葉冠妤/攝影
媳婦楊碧霜（左）與孫女王婷儀（右）帶著97歲的王水金趴趴走遊台灣，王婷儀更將與阿公相處的點滴畫為插畫，放上IG。記者葉冠妤/攝影
弘道老人福利基金會舉辦「全國世代家庭孝親表揚」，邁向第29個年頭，2017年起更與瓦城泰統基金會合作，每年表揚100戶孝親家庭。今舉行表揚典禮，獲得瓦城孝親獎及溫暖貼心獎的王水金家族34人出席。圖/弘道老人福利基金會提供
弘道老人福利基金會舉辦「全國世代家庭孝親表揚」，邁向第29個年頭，2017年起更與瓦城泰統基金會合作，每年表揚100戶孝親家庭。今舉行表揚典禮，獲得瓦城孝親獎及溫暖貼心獎的王水金家族34人出席。圖/弘道老人福利基金會提供

孝親 網紅

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