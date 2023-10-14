擁核團體向綠色和平喊話：放棄過時的反核「最大敵人是化石燃料」

核電廢存有不同看法，潔淨能源推廣協會、台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟等3個環團，今天上午到反核的綠色和平辦公室前舉行「親愛的綠色和平」活動，呼籲綠色和平放棄過時且不科學的反核立場，「我們最大的敵人，是化石燃料」。

擁核環團現場呼口號，且放置象徵「綠色和平」的英文字首G的冰雕，呼應綠色和平常以融化的冰雕凸顯氣候暖化的議題；另也有北極熊、石虎、老鷹等造型面具，表達現階段政策一昧非核，過度開發自然環境來滿足再生能源目標的做法，難以有效減碳，也對自然環境造成重大衝擊。

氣候先鋒者聯盟發言人江肇元表示，希望綠色和平放棄反核立場，這是不夠科學且過時的想法，這幾年核能的進步在國際上顯而易見，愈來愈多的國家把核能列為低碳潔淨能源的選項，前一陣子也有企業界開始明確的表態，他們有使用核能做為未來淨零碳排的策略。

他表示，陸續已經有一些團體發現核能用在和平的用途，如何用在民生的用途其實非常重要、非常好的能源，所以已經有一些團體，開始支持核能；綠色和平關注海洋生態環境、減少地球其他資源消耗理念很好，但希望能放棄反核立場，我們最大的敵人，「是化石燃料」；希望用務實，跟人民生活不衝突的方式推動環境氣候議題。

潔淨能源推廣協會創辦人翁華志表示，現在非核家園已經做到一半了，若不算風電、光電，核能仍是台灣最大宗的低碳能源，這麼重要的選項，是否可以獲得好的討論；她認為核能與再生能源是沒有任何衝突的，我們需要所有潔淨能源，台灣才有可能真正減碳。

綠色和平表示，對關心氣候危機並希望竭盡全力解決問題的人們表示最高的敬意，也尊重民主社會多元的意見表達，但綠色和平認為核電不是因應氣候危機的最佳解方，而綠色和平倡議全球專注投資在再生能源的主張也不會加速氣候變遷。

綠色和平表示，要達成2050淨零的目標，國際能源總署預估，2030年全球至少有60%的發電需要來自再生能源，當務之急應該是加速再生能源與儲能、智慧電網的建置。

綠色和平說，身為公民團體，將專注對能源政策的決策者，包括各級政府和總統候選人進行倡議，且討論如何加速下個四年甚至更長遠的再生能源規畫；感謝各方的意見和關注，肯定團隊過去倡議工作，在台灣公民社會上的得到應有重視，綠色和平將繼續為推動台灣政府邁向淨零的正確道路而努力。