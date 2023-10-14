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基隆深美小學12人疑吃營養午餐食物中毒 謝國樑：嚴查釐清

香蕉要怎麼保存？譚敦慈「教1招」可以慢慢吃：真的不會黑

聯合新聞網／ 綜合報導
香蕉。圖/pixabay
香蕉。圖/pixabay

台灣是「水果王國」，其中香蕉好吃又方便且營養價值高，是許多人的最愛，但是在天氣熱時，容易過熟，也更難保存。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也分享「香蕉最佳保存方式」，照著做就不會變黑，可以放著慢慢享用。

「無毒教母」譚敦慈在節目健康2.0分享了「香蕉保存秘訣」，買回來的一串香蕉，首先要先拆分成單根，接著將香蕉洗淨後擦乾，接著用廚房紙巾包起來，準備一個夾鏈袋，把香蕉一根一根的放進去，就可以放在冰箱冷藏保存，切記放進夾鏈袋前要先把空氣排掉，這樣做香蕉皮就不會變黑。

如果在室溫下的未成熟的香蕉該如何保存？譚敦慈表示，還是記得要分成單根，不然乙烯一釋放，整串香蕉就會一起變黃，譚敦慈說，盡量不要堆疊，會很容易壓壞，並且放在家裡室內通風涼爽之處，這樣就可以慢慢享用。

香蕉在營養師的眼中有很多好處，高鉀、低鈉，有益心血管健康，也是運動的好補品，還能幫助消化、幫助排便，一根中等150公克的香蕉，熱量為127大卡左右，食用很方便，但熱量卻比較低又營養佳，也是不少減重群族的「好物」。

香蕉

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