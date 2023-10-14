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1張圖看近期天氣 東北季風影響、各地日夜溫差大

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1張圖看近期天氣 東北季風影響、各地日夜溫差大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天整體水氣量不多，降雨零星，而明天東北季風風速略有些增強、前緣挾帶些水氣，雖然降雨區再有些擴大，不過累積降雨量可能不是太多。本報資料照片
今天整體水氣量不多，降雨零星，而明天東北季風風速略有些增強、前緣挾帶些水氣，雖然降雨區再有些擴大，不過累積降雨量可能不是太多。本報資料照片

今天至下周二台灣主要都為東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，迎風面的北部及東半部為多雲或陰的天氣，早晚有些涼意，局部地區有地形降雨機會。

不過，林孝儒說，期間仍有些微小變化，今天整體水氣量不多，降雨零星，而明天東北季風風速略有些增強、前緣挾帶些水氣，雖然降雨區再有些擴大，不過累積降雨量可能不是太多。下周一、周二隨著乾空氣移入、水氣減少，迎風面的降雨再更為零星。

背風面的中南部天氣今天至下周二都不會有太大的變化，為晴時多雲、午後山區有短暫陣雨的天氣型態。林孝儒表示，整體水氣量不多，且熱力作用較有限，降雨多在山區。高溫30度左右，局部空曠的沿海或平地區低溫19-22度，日夜溫差較大。

林孝儒表示，下周三、周四東北季風就會顯著減弱，並轉高壓迴流偏東風的環境。中南部天氣持續穩定，北部及東半部的天氣也會有所好轉為晴或多雲天氣，東半部有些零星降雨。而高溫再有些回升，感受偏熱，各地日夜溫差變化較大，晨間仍有涼意。

林孝儒說，目前來看，下周五、周六將再度有一波東北季風南下，北部及東部可能就較顯著的轉陰雨天氣了。不過，位處背風面的中南部依舊影響不大，仍為晴或多雲的天氣。下個周日東北季風又再度減弱，北部及東部降雨又會有所趨緩了。

總體來說，近期台灣多是受到北方系統帶下東北季風的強弱變化影響，不過北方大陸高壓南下的幅度都較有限，所以天氣型態變化不大。林孝儒說，注意日夜溫差較大的情況，早出晚歸可多備件衣物，避免著涼。

近期持續東北季風環境，水氣皆少，迎風面偶雨。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
近期持續東北季風環境，水氣皆少，迎風面偶雨。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

東北季風 低溫

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