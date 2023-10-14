茶碗蒸到底長怎樣？爭鮮免費送200份 網讚：這波行銷超派！

聯合新聞網／ 記者高婉珮／即時報導
爭鮮將抽100位民眾送出200個「扇貝茶碗蒸」。圖／摘自爭鮮臉書
爭鮮將抽100位民眾送出200個「扇貝茶碗蒸」。圖／摘自爭鮮臉書

今天網路熱搜話題就非「長得像茶碗蒸」莫屬！這句引發網友熱議的關鍵字，起因於北市一家迴轉壽司店的顧客衝突事件，雙方男子因點「茶碗蒸」互嗆甚至大打出手，許多網友也「歪樓」好奇到底「長得像茶碗蒸是什麼概念？」，而事件發生的迴轉壽司品牌更搭上這股討論熱潮，大方送出「200份茶碗蒸」，還加碼五天限時優惠，吸引網友留言讚嘆「小編很會喔！」。

爭鮮在臉書粉絲團發文表示，「想知道爭鮮的茶碗蒸長什麼樣子嗎？來爭鮮吃就知道囉~」，只要按讚貼文，並在底下留言且標註一位好友，就會抽出100位幸運民眾，每位可獲得兩個「扇貝茶碗蒸」，貼文一出，立刻吸引數千網友按讚，不少人表示「糾團吃起來」、「突然好想吃茶碗蒸」；而爭鮮後來也再加碼，10/16起限時五天的「海鮮茶碗蒸」優惠，原價60元、優惠價50元，也讓網友留言「這次行銷手法超派！」。

爭鮮加碼祭出海鮮茶碗蒸優惠。圖／摘自爭鮮臉書
爭鮮加碼祭出海鮮茶碗蒸優惠。圖／摘自爭鮮臉書

茶碗蒸 爭鮮 迴轉壽司 海鮮

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