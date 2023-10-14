健康你我他／仁心良術指引 外子走上重生路

去年父親節，外子被送進台大醫院急診室的重症病房，初判是「水痘帶狀疱疹病毒腦膜炎」。因為癲癇發作昏迷，進入加護病房內科治療，再轉復健病房做長期療養。

腦傷未癒的外子，病況時好時壞，昏睡時間愈來愈久，住院醫師安排腦症相關會診和檢查，進一步確診是「水腦症」。家人心知若不盡速開刀引流，隨時都有生命危險。台大醫院腦部外科主任王奐之，在繁忙行程中，毅然排出時間開刀救命。

因為初聞手術要做「插入」體內的引流管，我們家屬在質疑和煎熬中，經過王醫師專業、冷靜的解說後，準備手術的前夕，外子卻感染新冠肺炎。

手術延後，染疫確診讓昏迷指數不樂觀，住隔離病房的第八個凌晨，昏迷中的外子被送去開刀房做緊急手術。

外子接受「腦室腹腔分流管植入手術」，第二天醒後，撐過長達數月的復健生活。幾次回到台大做追蹤，王醫師無微不至的親和問診，總讓我們感到安心。外子現在一切安好，還參加「網紅特訓班」，活蹦亂跳的模樣，很難想像術前昏迷的病況。

回首來時路，生命最關鍵的時刻，因為王醫師「仁心良術」的執刀和指引，外子才得以跳脫黑暗的幽谷，走上重生之路。謹此向王奐之醫師致意：有你真好。